CELEB SECRET…MONAKOの実情にJO1河野純喜大興奮
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第２話を６月27日（土）夜９時より放送した。
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。本番組では、貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた９か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかける。スタジオMCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ。
６月27日（土）放送の第２話では、第１話に続きMONAKOのミラノファッションウィークへの挑戦に密着。しかし、最も気合の入るPRADAのショー直前に靴のサイズが合わないなど想定外のトラブルや大渋滞に見舞われながらも、一刻を争う事態を乗り越えて無事に大舞台へと辿り着く姿が描かれた。続いて、MARNIのショーでは、アナ・ウィンターら世界的VIPが揃う中、見事に目標としていた最前列の座席を獲得。 海外メディアから「MONAKOコール」を浴びる彼女の姿を見たスタジオのJO1・河野純喜は、「１日MONAKOさんになってみたい」と大興奮。自身も海外でライブをする経験から、「アジア人がいないところに飛び込んで叫んでもらえるのが成功」「海外のビルボードチャートに載りたい」と熱く夢を語る一幕も。
その後、すべてのショーを終えたMONAKOは、張り詰めていたプレッシャーから解放され、サポートしてくれた親友への感謝から安堵の涙を流す。「これ絶対映さないでください」と照れながらも本音を覗かせるエモーショナルな場面が映し出された。
続いてうれしのちゃんに密着。現在、家賃60万円の高層マンションに住み、共有スペースにサンドビーチがある規格外の生活を送る彼女は、今回、YouTubeチャンネルの増設をめぐる会話の中で、夫に「否定しないで」と強く求める様子が明らかに。その背景には、起業やSNSでの発信をめぐって両親から心無い言葉をぶつけられ、現在も絶縁状態にあるという家族との深い確執があり、過去に否定され続けた経験から、人一倍その言葉に敏感になっているという知られざる苦悩が明かされた。
さらに、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長を父に持ち、人気モデルとして活躍する藤井サチの密着も。2025年に美容関連の実業家と結婚し、現在第一子妊娠中の彼女は生まれながらのスーパーセレブ。なんと実家は「16LLDDKK」という驚愕の間取りであることが明かされる。
そんな中、スタジオでは証券会社の副会長を父に持つ令和ロマン・松井ケムリの生い立ちの話に。満島真之介から実家の規模を聞かれた松井ケムリは、「家賃が当時140万円。東京・渋谷の松濤ですね」とあっさりと暴露し、リアルすぎる家賃事情でスタジオを沸かせる。それだけにはとどまらず、「お風呂が２つあって。『誰のための？』って思ってました」と規格外のエピソードを付け加え、スタジオメンバーを驚かせた。
“スーパーセレブ女子”たちの知られざる“秘密”と葛藤が描かれる『CELEB SECRET』の第２話は、「ABEMA」にて見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。本番組では、貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた９か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかける。スタジオMCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ。
その後、すべてのショーを終えたMONAKOは、張り詰めていたプレッシャーから解放され、サポートしてくれた親友への感謝から安堵の涙を流す。「これ絶対映さないでください」と照れながらも本音を覗かせるエモーショナルな場面が映し出された。
続いてうれしのちゃんに密着。現在、家賃60万円の高層マンションに住み、共有スペースにサンドビーチがある規格外の生活を送る彼女は、今回、YouTubeチャンネルの増設をめぐる会話の中で、夫に「否定しないで」と強く求める様子が明らかに。その背景には、起業やSNSでの発信をめぐって両親から心無い言葉をぶつけられ、現在も絶縁状態にあるという家族との深い確執があり、過去に否定され続けた経験から、人一倍その言葉に敏感になっているという知られざる苦悩が明かされた。
さらに、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長を父に持ち、人気モデルとして活躍する藤井サチの密着も。2025年に美容関連の実業家と結婚し、現在第一子妊娠中の彼女は生まれながらのスーパーセレブ。なんと実家は「16LLDDKK」という驚愕の間取りであることが明かされる。
そんな中、スタジオでは証券会社の副会長を父に持つ令和ロマン・松井ケムリの生い立ちの話に。満島真之介から実家の規模を聞かれた松井ケムリは、「家賃が当時140万円。東京・渋谷の松濤ですね」とあっさりと暴露し、リアルすぎる家賃事情でスタジオを沸かせる。それだけにはとどまらず、「お風呂が２つあって。『誰のための？』って思ってました」と規格外のエピソードを付け加え、スタジオメンバーを驚かせた。
“スーパーセレブ女子”たちの知られざる“秘密”と葛藤が描かれる『CELEB SECRET』の第２話は、「ABEMA」にて見逃し配信中。
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