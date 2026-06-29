TOMORROW X TOGETHER＆「タリーズ」メニューを発売前に食べてみた！ 全5品をおいしく味わう方法を伝授＜試食レポ＞
「タリーズコーヒー」は、2027年の日本上陸30周年に向けた新しいチャレンジとして7月8日（水）から8月4日（火）の期間限定で、韓国発ボーイグループTOMORROW X TOGETHERとのコラボレーションを全国の店舗で展開します。それに先駆けて実施されたメディア向けの発表会では、本企画で登場するコラボメニューとアイテムが一足先に公開されました。本稿では、韓国のトレンドを取り入れたメニュー全5品をご紹介。おいしく味わう方法を伝授します。
【写真】全メニューおいしい！ コラボドリンク＆フード詳細
■ワンポイントでさらにおいしく
今回登場するコラボメニューは、「タリーズコーヒー」のコーヒー文化と韓国のトレンドを織り交ぜたドリンク2種とフード3種から成る計5品。
まずは韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンクから試食。「キャラメルフォームアメリカーノ」は、エスプレッソの芳醇なコクとスッキリとした後味が特徴のカフェアメリカ―ノに、キャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースを乗せた一杯で、TOMORROW X TOGETHERのクールさと甘さを表現しているのだとか。
開発担当者によると、一口目はストローを使わず直接カップに口をつけて飲むと、キャラメルフォームならではのとろけるような口当たりをより感じることができるそうです。さっそく試してみると、キャラメルフォームの優しい甘みの後から、アメリカーノのコク深い苦みが追いかけてきておいしい！ さらに、フォームとアメリカーノを混ぜて味変も可能。マイルドになり、ブラックコーヒーが苦手な人でも飲みやすくなります。
また、黄色とオレンジの2層のグラデーションが美しい「マンゴーセパレートティー」は、アールグレイティーの中にマンゴー果肉がごろごろ入ったインパクト抜群の一品。こちらはしっかり混ぜることで、マンゴーのトロピカルな味わいと紅茶の豊かな香りを存分に堪能できます。完熟マンゴーの濃厚な甘みがすっきりとした紅茶の中に広がる贅沢な一杯でした。
それから、韓国の人気フードからインスパイアされた「ヤンニョムチキンチーズサンド」は、全粒粉入りのパンでヤンニョムソースを絡めたチキンとスライスチーズを挟んだ食べ応え抜群のサンドイッチ。甘辛い味つけがコラボドリンクと相性抜群！ チキンがたっぷり4個乗っているので、「最後は具がなくなっちゃった！」なんてことにもなりません。
「サツマイモパン」は、韓国発祥のさつまいもの形をした“コグマパン”がモチーフ。もっちりとした食感の生地で、しっとりとしたさつまいもフィリングが包まれており、まるでさつまいもを食べた時のような優しい甘みに心がほっと癒されました。そのままでもおいしいですが、温めると焼きいもみたいになるとか。どちらの食べ方が好みか、ぜひ食べ比べてみて。
最後に食べた「カップ ティラミス」は、コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジにマスカルポーネ入りムースやクリームを重ねたスイーツ。ムースとクリームがたっぷり使われていますが、意外にも甘さは控えめ。暑くなるこれからの時期に食べやすい、さっぱりとしたティラミスに仕上がっていました。蓋の剥がせるシールがコラボならではの特別感を演出しています。
ちなみに、期間中はコラボドリンクと一緒に購入できる限定アイテムを2回に分けて用意（数量限定）。7月8日（水）からの第1弾はTOMORROW X TOGETHERの本コラボ限定ビジュアルを使用した、名刺サイズのステッカー7枚セットを、7月15日（水）からの第2弾は、公式キャラクターPPULBATUのオリジナルデザインをあしらったチャームを提供。いずれも1人2個まで購入可能で、単品販売は実施されないため注意が必要です。
■ワンポイントでさらにおいしく
今回登場するコラボメニューは、「タリーズコーヒー」のコーヒー文化と韓国のトレンドを織り交ぜたドリンク2種とフード3種から成る計5品。
まずは韓国で人気のカフェメニューをモチーフにしたドリンクから試食。「キャラメルフォームアメリカーノ」は、エスプレッソの芳醇なコクとスッキリとした後味が特徴のカフェアメリカ―ノに、キャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースを乗せた一杯で、TOMORROW X TOGETHERのクールさと甘さを表現しているのだとか。
開発担当者によると、一口目はストローを使わず直接カップに口をつけて飲むと、キャラメルフォームならではのとろけるような口当たりをより感じることができるそうです。さっそく試してみると、キャラメルフォームの優しい甘みの後から、アメリカーノのコク深い苦みが追いかけてきておいしい！ さらに、フォームとアメリカーノを混ぜて味変も可能。マイルドになり、ブラックコーヒーが苦手な人でも飲みやすくなります。
また、黄色とオレンジの2層のグラデーションが美しい「マンゴーセパレートティー」は、アールグレイティーの中にマンゴー果肉がごろごろ入ったインパクト抜群の一品。こちらはしっかり混ぜることで、マンゴーのトロピカルな味わいと紅茶の豊かな香りを存分に堪能できます。完熟マンゴーの濃厚な甘みがすっきりとした紅茶の中に広がる贅沢な一杯でした。
それから、韓国の人気フードからインスパイアされた「ヤンニョムチキンチーズサンド」は、全粒粉入りのパンでヤンニョムソースを絡めたチキンとスライスチーズを挟んだ食べ応え抜群のサンドイッチ。甘辛い味つけがコラボドリンクと相性抜群！ チキンがたっぷり4個乗っているので、「最後は具がなくなっちゃった！」なんてことにもなりません。
「サツマイモパン」は、韓国発祥のさつまいもの形をした“コグマパン”がモチーフ。もっちりとした食感の生地で、しっとりとしたさつまいもフィリングが包まれており、まるでさつまいもを食べた時のような優しい甘みに心がほっと癒されました。そのままでもおいしいですが、温めると焼きいもみたいになるとか。どちらの食べ方が好みか、ぜひ食べ比べてみて。
最後に食べた「カップ ティラミス」は、コーヒーシロップを染み込ませたココアスポンジにマスカルポーネ入りムースやクリームを重ねたスイーツ。ムースとクリームがたっぷり使われていますが、意外にも甘さは控えめ。暑くなるこれからの時期に食べやすい、さっぱりとしたティラミスに仕上がっていました。蓋の剥がせるシールがコラボならではの特別感を演出しています。
ちなみに、期間中はコラボドリンクと一緒に購入できる限定アイテムを2回に分けて用意（数量限定）。7月8日（水）からの第1弾はTOMORROW X TOGETHERの本コラボ限定ビジュアルを使用した、名刺サイズのステッカー7枚セットを、7月15日（水）からの第2弾は、公式キャラクターPPULBATUのオリジナルデザインをあしらったチャームを提供。いずれも1人2個まで購入可能で、単品販売は実施されないため注意が必要です。