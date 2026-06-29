【Wacom Intuos Medium ベーシック（CTL-6100/K2）】 参考価格：11,880円 セール価格：8,580円

Amazonにて、ワコムのペンタブレット「Wacom Intuos Medium ベーシック」（CTL-6100/K2）が特別価格で販売されている。価格は参考価格の28%オフとなる8,580円。

Wacom Intuos ベーシックは、エントリーからミドルクラス向けのペンタブレット。Windows・Macのほか、Android OS（6.0以降）搭載のスマートフォンやタブレット、Kindle Fire HD10（第9世代）でも利用可能で、イラストや写真加工、マンガ制作など、好みのソフトウェアを選んでダウンロードできる。

前モデルに比べて、より薄く、より軽く、より小さなデザインになっており、場所をとらず、持ち運びにも便利。厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れている。またWacom Pen 4Kは、バッテリーレスで軽く、電磁誘導方式（EMR）を採用。筆圧機能は4096レベルに向上し、違和感が少なく描画や操作ができる。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【注意事項】

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