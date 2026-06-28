2026W杯はすべてのグループステージが終了し、ベスト32のカードが決まった。森保一監督率いる日本代表は日本時間29日の26時からブラジル代表と対戦する。



『The Athletic』では13人のライターを集め、今回のグループステージの総括を行った。その中で、日本代表に対する好意的な意見が散見された。



まず今大会で最も注目すべきチームはという問いに対し、ジェイ・ハリス氏とフィル・ヘイ氏は日本代表を挙げ、以下のコメントを残している。





「日本は実に魅力的だった。オランダ、スウェーデン、チュニジアの厳しいグループを無敗で2位通過した。主力選手の三笘薫、遠藤航は怪我で欠場したが、それでもなお流れるようなプレイを見せてくれた。スウェーデン戦の前田大然のゴールは美しかった」（ジェイ・ハリス氏）「日本にはスーパースターはいないが、わがままな選手もやる気のない選手もいない。地味に聞こえるかもしれないが、それこそが『真のチーム』といえる」（フィル・ヘイ氏）フィル・ヘイ氏が語った「わがままな選手はいない」という言葉は今の日本を的確に現している。選手全員が進んで守備を行い、穴を作らない。その協調性が今の日本の強さを生み出している。ジェイ・ハリス氏はベスト32の日本対ブラジルにも注目しており、「名勝負になる要素が揃っている」とコメントを残した。その他にも日本のジャイアントキリングを予想する声も多く、日本代表はその期待に応えることはできるのだろうか。