「日本対ブラジルは絶対見たくなかった」ワケ。ブラジル国内のリアルな反応は？ロナウドの日本軽視発言どう思う？そして森保J勝利を予想【ブラジル人記者の視点】
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのF組最終節で、森保一監督が率いる日本代表はスウェーデン代表と対戦。56分に前田大然が先制点を奪うも、62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
森保ジャパンは１勝２分、勝点５でフィニッシュ。２勝１分で勝点７のオランダに次いで、F組２位でのラウンド32進出のため、次の相手はC組１位のブラジルとなった。
屈指の日本通で、日本サッカーを長く深く取材するブラジル人記者、チアゴ・ボンテンポ氏はこの対戦カードをどう受け取るのか。スウェーデン戦の直後にじっくりと話を訊いた。
――◆――◆――
――森保ジャパンは日本時間６月30日に行なわれる決勝トーナメント１回戦で、ブラジルと対戦することになりました。
「ブラジル人として複雑な気持ちだね。最初からその可能性を知っていたので『絶対、日本対ブラジルは見たくない』と思っていた。日本対モロッコか、日本対スコットランドになれと。日本対ブラジルの試合は絶対見たくなかった。日本かブラジル、どちらかが次の試合で敗退してしまうからね」
――「相手が日本」ということに対する、ブラジル国民の反応はどのような感じですか？
「ブラジルメディアはほとんど『日本をリスペクト』という意見だ。日本の見方はすごく変わったと思う。例えば４年前、８年前に日本対ブラジルの可能性があった時は、多分みんなが『日本は格下だからブラジルが絶対勝つ』と思っていた。でも今は、日本代表への意見が変わったね。
ほとんどの人が『日本はもうそんなに弱いチームじゃない。今はブラジルに勝てるチームだ』と思っている。あまりブラジルに自信がない人も多い。まだ一定数の人が昔と同じく『いや、ブラジルが簡単に勝てる』と思っているけど、ほとんどが『日本はそんなに簡単な相手じゃない』という意見だ」
――日韓ワールドカップの得点王で、ドイツ・ワールドカップの日本戦で２点を挙げた元ブラジル代表のロナウドは、「日本とスウェーデンには簡単に勝てる」と発言し、大きな注目を集めました。
「確かにロナウドがいた2006年の試合は簡単に勝てた（４−１）けど、この20年間でたくさんのことが変わった。20年前と比べたら、日本はどんな相手にも勝てる状況になったけど、ブラジルはちょっと弱くなった。
ワールドカップの前は、ほとんどのブラジル人が今の代表が優勝できないと思っていた。でもグループリーグの第３戦（対スコットランド、３−０）は、多分（監督のカルロ・）アンチェロッティが来てから一番良かった試合だったので、チームが段々成長している印象があった。そしてヴィニシウス・ジュニオールがやっと代表で活躍して、チームへの期待度が高まった」
――怪我で欠場が続いていたネイマールが、スコットランド戦でついに出場しました。日本の脅威になりそうですか？
「多分、日本戦でも途中出場かな。確かに彼は試合を決める能力があるけど、今のネイマールが何％できるかどうかはまだ分からない。だから今はヴィニシウスの方が脅威になる」
――ではずばり、日本対ブラジルは何対何になると思いますか？
「難しいね。多分PK戦になるかな。PK戦でザイオン（鈴木彩艶）がヒーローになって日本が勝つ。50/50の試合だと思う。ブラジルがちょっとだけ上で、ブラジルが55、日本が45ぐらい。どっちが勝つか分からない状況だと思う。
モリヤスがスウェーデン戦で優先したのは、エネルギーを温存すること。トミヤス（冨安健洋）とサノ（佐野海舟）とジュンヤ・イトウ（伊東純也）がベンチにいて、ウエダ（上田綺世）とドウアン（堂安律）を早く交代させたので。ブラジルではたくさんの人がこのスウェーデン戦を見て『日本はそんなに強くない』という印象を持ったけど、今日の日本とブラジル戦の日本はちょっと違うと思う。本当の日本はオランダ戦とチュニジア戦で見せた姿。ブラジル戦は最初から最後まで全力でやる」
――先ほど「ザイオンのPKストップに期待できる」とおっしゃっていましたが、ブラジルの守護神アリソンはPKに強いですか？
「うーん...そんなにPKをストップしてきた実績はないね。あと日本は、ワールドカップで２回PK戦で負けているけど、『ブラジルはPKで弱い』という印象もある。PKに行ったら、日本に勝ってほしいね」
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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森保ジャパンは１勝２分、勝点５でフィニッシュ。２勝１分で勝点７のオランダに次いで、F組２位でのラウンド32進出のため、次の相手はC組１位のブラジルとなった。
屈指の日本通で、日本サッカーを長く深く取材するブラジル人記者、チアゴ・ボンテンポ氏はこの対戦カードをどう受け取るのか。スウェーデン戦の直後にじっくりと話を訊いた。
――森保ジャパンは日本時間６月30日に行なわれる決勝トーナメント１回戦で、ブラジルと対戦することになりました。
「ブラジル人として複雑な気持ちだね。最初からその可能性を知っていたので『絶対、日本対ブラジルは見たくない』と思っていた。日本対モロッコか、日本対スコットランドになれと。日本対ブラジルの試合は絶対見たくなかった。日本かブラジル、どちらかが次の試合で敗退してしまうからね」
――「相手が日本」ということに対する、ブラジル国民の反応はどのような感じですか？
「ブラジルメディアはほとんど『日本をリスペクト』という意見だ。日本の見方はすごく変わったと思う。例えば４年前、８年前に日本対ブラジルの可能性があった時は、多分みんなが『日本は格下だからブラジルが絶対勝つ』と思っていた。でも今は、日本代表への意見が変わったね。
ほとんどの人が『日本はもうそんなに弱いチームじゃない。今はブラジルに勝てるチームだ』と思っている。あまりブラジルに自信がない人も多い。まだ一定数の人が昔と同じく『いや、ブラジルが簡単に勝てる』と思っているけど、ほとんどが『日本はそんなに簡単な相手じゃない』という意見だ」
――日韓ワールドカップの得点王で、ドイツ・ワールドカップの日本戦で２点を挙げた元ブラジル代表のロナウドは、「日本とスウェーデンには簡単に勝てる」と発言し、大きな注目を集めました。
「確かにロナウドがいた2006年の試合は簡単に勝てた（４−１）けど、この20年間でたくさんのことが変わった。20年前と比べたら、日本はどんな相手にも勝てる状況になったけど、ブラジルはちょっと弱くなった。
ワールドカップの前は、ほとんどのブラジル人が今の代表が優勝できないと思っていた。でもグループリーグの第３戦（対スコットランド、３−０）は、多分（監督のカルロ・）アンチェロッティが来てから一番良かった試合だったので、チームが段々成長している印象があった。そしてヴィニシウス・ジュニオールがやっと代表で活躍して、チームへの期待度が高まった」
――怪我で欠場が続いていたネイマールが、スコットランド戦でついに出場しました。日本の脅威になりそうですか？
「多分、日本戦でも途中出場かな。確かに彼は試合を決める能力があるけど、今のネイマールが何％できるかどうかはまだ分からない。だから今はヴィニシウスの方が脅威になる」
――ではずばり、日本対ブラジルは何対何になると思いますか？
「難しいね。多分PK戦になるかな。PK戦でザイオン（鈴木彩艶）がヒーローになって日本が勝つ。50/50の試合だと思う。ブラジルがちょっとだけ上で、ブラジルが55、日本が45ぐらい。どっちが勝つか分からない状況だと思う。
モリヤスがスウェーデン戦で優先したのは、エネルギーを温存すること。トミヤス（冨安健洋）とサノ（佐野海舟）とジュンヤ・イトウ（伊東純也）がベンチにいて、ウエダ（上田綺世）とドウアン（堂安律）を早く交代させたので。ブラジルではたくさんの人がこのスウェーデン戦を見て『日本はそんなに強くない』という印象を持ったけど、今日の日本とブラジル戦の日本はちょっと違うと思う。本当の日本はオランダ戦とチュニジア戦で見せた姿。ブラジル戦は最初から最後まで全力でやる」
――先ほど「ザイオンのPKストップに期待できる」とおっしゃっていましたが、ブラジルの守護神アリソンはPKに強いですか？
「うーん...そんなにPKをストップしてきた実績はないね。あと日本は、ワールドカップで２回PK戦で負けているけど、『ブラジルはPKで弱い』という印象もある。PKに行ったら、日本に勝ってほしいね」
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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