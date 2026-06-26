ナオキマンの都市伝説ワイドショー、紗倉まなが米入国審査で…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月23日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#８を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
６月23日（火）の放送では、「日本人の常識を覆す！世界の国の都市伝説」と題し、旅系YouTuberたちの体験談とともに、中国、フィリピン、タイ、ラオスなど世界各国で語られる都市伝説や心霊現象を紹介。スタジオには、元AKB48でタレントの柏木由紀、セクシー女優の紗倉まなが初登場し、自身が体験した衝撃的な出来事を語った。
世界各国の都市伝説や危険地帯について語られるなか、紗倉まなが写真集撮影のためアメリカを訪れた際の衝撃体験を告白。当時23歳だった紗倉は、入国審査で他のスタッフたちが次々と通過するも自分だけが突然止められたとか。さらに審査官から罵倒されるようにまくし立てられ、唯一聞き取れたのが「お前は15歳だろ」という言葉。必死に否定するも聞き入れてもらえず、そのまま「女の子が詰め込まれた部屋に連れて行かれた」と当時を振り返る紗倉に、スタジオからは驚きの声が上がり一同騒然。
さらに紗倉は、「今でこそ話題になっている海外の出稼ぎ案件のようなものが当時のアメリカではすでに問題になっていたのかもしれない」と推測。しかし、当時は理由も分からないまま拘束されていたといい、「I’m really twenty-three！（本当に23歳です！）」と何度も訴え続けたそう。最終的にはスマートフォンに残っていた撮影スケジュールを提示し解放されたものの拘束時間は約５時間。最後には解放直後の写真も公開され、笑顔で飛び跳ねる写真にスタジオからは「超解放されてる！」と笑いが。
また、世界の心霊現象を巡るトークでは、紗倉まなも自身の不思議体験を披露。ある日の撮影中、激しい腹痛に襲われたという紗倉。人の大きさほどあるクマのぬいぐるみを枕代わりにして休んでいたところ、現場にいた人物が突然「邪気を感じる」と言い、霊媒師へ連絡。その後、そのスタッフに「そのぬいぐるみは邪気の塊らしいです」と告げられ、慌てて塩を振った後にぬいぐるみを部屋の外へ運び出したそう。紗倉は「その10秒後くらいにお腹の痛みが引いた」と振り返りつつも、「お弁当を消化しただけなのか、邪気なのか分からない」と苦笑。ゾッとする体験談にスタジオは驚きの声に包まれた。
さらに柏木由紀は、心霊現象が頻発することで知られる東京・三軒茶屋の劇団稽古場「ヨコザワ・プロダクション」でのロケ体験を告白。夜11時から朝６時まで滞在する企画だったそうで、「棚が片方開く」「線香のような匂いがする」「写真に白いモヤが写る」「鏡から水が出る」など次々と不可解な現象を体験。あまりにも現象が続いたことから、柏木は「本当に起きすぎて、笑っちゃうくらい」と回想すると、サーヤも「あそこは本当にフルコースなんですよね」と頷く。一方、次々と起きた心霊現象を淡々と振り返る柏木に、ドランクドラゴン・鈴木拓からは「ちょっと心霊現象を箇条書きみたいに言うのやめて！」とツッコミが。柏木が「すっごいんです！」「めちゃ怖かったのに！」と反論するなか、鈴木は「こんなに怖くない心霊話珍しいよ！」と再びツッコミを飛ばし、スタジオは笑いに包まれた。
ほかにも番組では、中国の巨大ゴーストタウンやフィリピンのスラム街に潜む闇、ラオスの“ゴールデントライアングル”にまつわる陰謀論、世界196カ国を旅したYouTuber・旅ビートが語るハイチの実情など世界各国で語られる都市伝説や社会の闇を徹底調査。さらに、タイや日本で撮影された戦慄の心霊映像が公開され、スタジオから悲鳴が上がる場面も。世界の知られざる裏側に迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#８は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
世界各国の都市伝説や危険地帯について語られるなか、紗倉まなが写真集撮影のためアメリカを訪れた際の衝撃体験を告白。当時23歳だった紗倉は、入国審査で他のスタッフたちが次々と通過するも自分だけが突然止められたとか。さらに審査官から罵倒されるようにまくし立てられ、唯一聞き取れたのが「お前は15歳だろ」という言葉。必死に否定するも聞き入れてもらえず、そのまま「女の子が詰め込まれた部屋に連れて行かれた」と当時を振り返る紗倉に、スタジオからは驚きの声が上がり一同騒然。
さらに紗倉は、「今でこそ話題になっている海外の出稼ぎ案件のようなものが当時のアメリカではすでに問題になっていたのかもしれない」と推測。しかし、当時は理由も分からないまま拘束されていたといい、「I’m really twenty-three！（本当に23歳です！）」と何度も訴え続けたそう。最終的にはスマートフォンに残っていた撮影スケジュールを提示し解放されたものの拘束時間は約５時間。最後には解放直後の写真も公開され、笑顔で飛び跳ねる写真にスタジオからは「超解放されてる！」と笑いが。
また、世界の心霊現象を巡るトークでは、紗倉まなも自身の不思議体験を披露。ある日の撮影中、激しい腹痛に襲われたという紗倉。人の大きさほどあるクマのぬいぐるみを枕代わりにして休んでいたところ、現場にいた人物が突然「邪気を感じる」と言い、霊媒師へ連絡。その後、そのスタッフに「そのぬいぐるみは邪気の塊らしいです」と告げられ、慌てて塩を振った後にぬいぐるみを部屋の外へ運び出したそう。紗倉は「その10秒後くらいにお腹の痛みが引いた」と振り返りつつも、「お弁当を消化しただけなのか、邪気なのか分からない」と苦笑。ゾッとする体験談にスタジオは驚きの声に包まれた。
さらに柏木由紀は、心霊現象が頻発することで知られる東京・三軒茶屋の劇団稽古場「ヨコザワ・プロダクション」でのロケ体験を告白。夜11時から朝６時まで滞在する企画だったそうで、「棚が片方開く」「線香のような匂いがする」「写真に白いモヤが写る」「鏡から水が出る」など次々と不可解な現象を体験。あまりにも現象が続いたことから、柏木は「本当に起きすぎて、笑っちゃうくらい」と回想すると、サーヤも「あそこは本当にフルコースなんですよね」と頷く。一方、次々と起きた心霊現象を淡々と振り返る柏木に、ドランクドラゴン・鈴木拓からは「ちょっと心霊現象を箇条書きみたいに言うのやめて！」とツッコミが。柏木が「すっごいんです！」「めちゃ怖かったのに！」と反論するなか、鈴木は「こんなに怖くない心霊話珍しいよ！」と再びツッコミを飛ばし、スタジオは笑いに包まれた。
ほかにも番組では、中国の巨大ゴーストタウンやフィリピンのスラム街に潜む闇、ラオスの“ゴールデントライアングル”にまつわる陰謀論、世界196カ国を旅したYouTuber・旅ビートが語るハイチの実情など世界各国で語られる都市伝説や社会の闇を徹底調査。さらに、タイや日本で撮影された戦慄の心霊映像が公開され、スタジオから悲鳴が上がる場面も。世界の知られざる裏側に迫った『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#８は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
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