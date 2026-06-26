森保Jスウェーデン戦のスタメン発表!! 瀬古・菅原が初先発も大幅ターンオーバー行わず
北中米ワールドカップを戦う日本代表は現地時間25日(日本時間26日)、ダラススタジアムでスウェーデン代表と対戦する。現地時間25日18時(日本時間26日8時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、DF瀬古歩夢とDF菅原由勢が今大会初先発となった。
第3戦で想定されていた大幅なターンオーバーは行わず、GK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝、MF堂安律、MF中村敬斗、MF鎌田大地、FW上田綺世は3試合連続の先発出場。第2戦チュニジア戦(◯4-0)から外れたのはDF冨安健洋、MF佐野海舟、MF伊東純也の3人のみにとどまり、新たに瀬古、菅原、FW前田大然が入った。
システムは3-4-2-1。GKは鈴木彩が務め、3バックは右から瀬古、板倉、伊藤が並ぶとみられる。ダブルボランチは鎌田と田中が組み、ウイングバックは左に中村、右に菅原。シャドーは左に前田、右に堂安が並び、1トップを上田が務める。
初戦オランダ戦(△2-2)で左膝を痛めたMF久保建英(ソシエダ)はベンチ外。発熱のためチュニジア戦を欠場したFW町野修斗が2試合ぶりにベンチに入っている。
日本は引き分け以上でグループリーグ自力突破が決まるという一戦。首位通過のためには、日本が同時刻にキックオフするオランダ対チュニジア戦でのオランダの結果を上回る必要がある。
スウェーデン代表は最新のFIFAランキングで38位(日本は16位)。過去の対戦成績は1勝3分1敗(引き分けの一つはPK負け)。直近の対戦は2002年の日韓W杯直前の5月25日に行われたキリンチャレンジカップで、1-1で引き分けた。日本は1936年のベルリン五輪での初対戦以降、一度も勝利したことがなく、90年ぶりの勝利を狙う。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 20 瀬古歩夢
DF 21 伊藤洋輝
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 15 鎌田大地
FW 11 前田大然
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 22 冨安健洋
DF 25 鈴木淳之介
MF 14 伊東純也
MF 24 佐野海舟
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
第3戦で想定されていた大幅なターンオーバーは行わず、GK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝、MF堂安律、MF中村敬斗、MF鎌田大地、FW上田綺世は3試合連続の先発出場。第2戦チュニジア戦(◯4-0)から外れたのはDF冨安健洋、MF佐野海舟、MF伊東純也の3人のみにとどまり、新たに瀬古、菅原、FW前田大然が入った。
初戦オランダ戦(△2-2)で左膝を痛めたMF久保建英(ソシエダ)はベンチ外。発熱のためチュニジア戦を欠場したFW町野修斗が2試合ぶりにベンチに入っている。
日本は引き分け以上でグループリーグ自力突破が決まるという一戦。首位通過のためには、日本が同時刻にキックオフするオランダ対チュニジア戦でのオランダの結果を上回る必要がある。
スウェーデン代表は最新のFIFAランキングで38位(日本は16位)。過去の対戦成績は1勝3分1敗(引き分けの一つはPK負け)。直近の対戦は2002年の日韓W杯直前の5月25日に行われたキリンチャレンジカップで、1-1で引き分けた。日本は1936年のベルリン五輪での初対戦以降、一度も勝利したことがなく、90年ぶりの勝利を狙う。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 2 菅原由勢
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 20 瀬古歩夢
DF 21 伊藤洋輝
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 15 鎌田大地
FW 11 前田大然
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 22 冨安健洋
DF 25 鈴木淳之介
MF 14 伊東純也
MF 24 佐野海舟
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)