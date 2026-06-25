izna、日本初の冠特番で王道バラエティの洗礼を浴びる!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、グローバルガールズグループ・izna（イズナ）の日本初となる冠バラエティ特別番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』を６月15日（月）と17日（水）に放送した。
iznaはMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND２』を通じて選ばれたメンバーで結成されたグローバルガールズグループ。グループ名「izna」には、予測できない多様性を意味する「N」と、無限の可能性を持つ「α（アルファ）」が出会い、「いつでも、どこでも、何でも、すなわちそれは自分（N/α）」という強い自信と確信が込められている。2024年11月に１stミニアルバム『N/a』でデビュー。
本番組は、iznaのメンバー（マイ、バン・ジミン、ココ、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ）が日本のバラエティ番組の洗礼を初めて受けながら、ここでしか見られない素の表情やチームワークを披露する、ファンも、まだiznaのことをよく知らない方も必見の特別番組。
第１話では、メンバーがAチーム（マイ、ユ・サラン、チョン・セビ）とBチーム（バン・ジミン、ココ、チェ・ジョンウン）に分かれ、「チームバトル！iznaファイト」と題して激突。
制限時間60秒間で激しく踊って歩数を競う“万歩計ダンス対決”では、Bチームのバン・ジミンが万歩計を横に付けて独特の揺れないダンスを見せた結果、記録がまさかの「17歩」となる珍事が発生。一方、同チームのココは182歩と奮闘を見せ、Aチームもチョン・セビを筆頭に全力のダンスで対抗するなど、初戦から波乱の展開に。
続く“ジェンガ対決”では、お互いに大声を出して妨害し合うなど、勝負への執念を見せる。そして、50ポイントが懸かった最終ゲーム“箱の中身は何だろな”では、Aチームのチョン・セビがたわしに悲鳴を上げる一方、Bチームのバン・ジミンがこんにゃくを一瞬で当てる大活躍。さらにBチームのチェ・ジョンウンもカツラを的確に当てるなど各メンバーの意外な才能とリアクションが次々と飛び出した。そして、勝利を飾ったのは……？さらに、勝負に敗れたチームには、カメラ目線で「月が綺麗ですね」「惚れた？」「可愛いだけじゃダメですか？」といった、日本語でのキュートな一言を披露する罰ゲームも。思わずカメラマンも動揺するほど可愛らしいメンバーの胸キュン必至な姿は必見。
第２話では、６人が一致団結して人気スイーツの獲得を目指す「ワンチームチャレンジ」に挑戦。制限時間10秒ずつで絵を繋ぐ“お絵描き伝言ゲーム”では、マイの独特な絵にメンバーが困惑する場面もあったが、アンカーのチェ・ジョンウンが機転を利かせて見事にお題を推測するなど６人の絆が試される展開に。
また、メンバーがプライベート写真を公開する“iznaアルバム”のコーナーでは、チョン・セビの肉寿司やココの手作りチーズケーキなど食べ物の写真ばかりが連続。MCの松陰寺は「飯食ってばっかだな！」との鋭いツッコミを入れ、スタジオを沸かせた。
最終ゲームの“お玉リレー”は、お玉を使ってボールを繋ぎ、制限時間内にゴールを目指すバランス感覚が問われるチャレンジ。見事クリアして、ご褒美の抹茶いちごタルトを獲得することはできたのか？ さらに、このコーナーの中でチョン・セビが、ぺこぱのお二人から教わった日本のバラエティの定番ノリ「ちょっと、ちょっと！」を習得。エンディングの挨拶の場面でも完璧なタイミングで披露し、スタジオは大きな笑いに包まれた。
iznaの日本初となる冠バラエティ特別番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
iznaはMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND２』を通じて選ばれたメンバーで結成されたグローバルガールズグループ。グループ名「izna」には、予測できない多様性を意味する「N」と、無限の可能性を持つ「α（アルファ）」が出会い、「いつでも、どこでも、何でも、すなわちそれは自分（N/α）」という強い自信と確信が込められている。2024年11月に１stミニアルバム『N/a』でデビュー。
第１話では、メンバーがAチーム（マイ、ユ・サラン、チョン・セビ）とBチーム（バン・ジミン、ココ、チェ・ジョンウン）に分かれ、「チームバトル！iznaファイト」と題して激突。
制限時間60秒間で激しく踊って歩数を競う“万歩計ダンス対決”では、Bチームのバン・ジミンが万歩計を横に付けて独特の揺れないダンスを見せた結果、記録がまさかの「17歩」となる珍事が発生。一方、同チームのココは182歩と奮闘を見せ、Aチームもチョン・セビを筆頭に全力のダンスで対抗するなど、初戦から波乱の展開に。
続く“ジェンガ対決”では、お互いに大声を出して妨害し合うなど、勝負への執念を見せる。そして、50ポイントが懸かった最終ゲーム“箱の中身は何だろな”では、Aチームのチョン・セビがたわしに悲鳴を上げる一方、Bチームのバン・ジミンがこんにゃくを一瞬で当てる大活躍。さらにBチームのチェ・ジョンウンもカツラを的確に当てるなど各メンバーの意外な才能とリアクションが次々と飛び出した。そして、勝利を飾ったのは……？さらに、勝負に敗れたチームには、カメラ目線で「月が綺麗ですね」「惚れた？」「可愛いだけじゃダメですか？」といった、日本語でのキュートな一言を披露する罰ゲームも。思わずカメラマンも動揺するほど可愛らしいメンバーの胸キュン必至な姿は必見。
第２話では、６人が一致団結して人気スイーツの獲得を目指す「ワンチームチャレンジ」に挑戦。制限時間10秒ずつで絵を繋ぐ“お絵描き伝言ゲーム”では、マイの独特な絵にメンバーが困惑する場面もあったが、アンカーのチェ・ジョンウンが機転を利かせて見事にお題を推測するなど６人の絆が試される展開に。
また、メンバーがプライベート写真を公開する“iznaアルバム”のコーナーでは、チョン・セビの肉寿司やココの手作りチーズケーキなど食べ物の写真ばかりが連続。MCの松陰寺は「飯食ってばっかだな！」との鋭いツッコミを入れ、スタジオを沸かせた。
最終ゲームの“お玉リレー”は、お玉を使ってボールを繋ぎ、制限時間内にゴールを目指すバランス感覚が問われるチャレンジ。見事クリアして、ご褒美の抹茶いちごタルトを獲得することはできたのか？ さらに、このコーナーの中でチョン・セビが、ぺこぱのお二人から教わった日本のバラエティの定番ノリ「ちょっと、ちょっと！」を習得。エンディングの挨拶の場面でも完璧なタイミングで披露し、スタジオは大きな笑いに包まれた。
iznaの日本初となる冠バラエティ特別番組『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.