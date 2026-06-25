転生した元賢者の無双ファンタジー、ABEMAでWEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作夏アニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』を６月25日（木）から毎週木曜日夜24時より地上波先行・WEB最速配信する。
シリーズ累計180万部突破の人気漫画『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』。本作では、現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタルが魔法文明が衰退した400年後の世界に再び転生し、魔術への適性がないながらも前世の知識と努力で道を切り拓いていく姿が描かれている。前世の知識と経験を武器に繰り広げる魔法バトルや努力と執念で運命を切り拓いていく爽快な物語が人気を博しており、2026年７月の初アニメ化にも注目が集まっている。
このたびABEMAにて、『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』の地上波先行・WEB最速配信が決定。６月25日（木）から毎週木曜日夜24時より「ABEMAアニメチャンネル」にて、地上波先行無料放送するとともにWEB最速配信を開始。また、放送６日後の毎週水曜日24時より、最新話の１週間無料配信を実施する。
(C)白石新・けんたろう・魚デニム／SQUARE ENIX・「落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録〜」製作委員会
シリーズ累計180万部突破の人気漫画『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』。本作では、現代から転生し、魔導の研究に人生を捧げた大賢者エフタルが魔法文明が衰退した400年後の世界に再び転生し、魔術への適性がないながらも前世の知識と努力で道を切り拓いていく姿が描かれている。前世の知識と経験を武器に繰り広げる魔法バトルや努力と執念で運命を切り拓いていく爽快な物語が人気を博しており、2026年７月の初アニメ化にも注目が集まっている。
(C)白石新・けんたろう・魚デニム／SQUARE ENIX・「落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Ｓランクチート魔術師冒険録〜」製作委員会