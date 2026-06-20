日本ハムや阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が、20日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、チームメートだった中田翔氏（37）の第一印象を語った。

大阪桐蔭で高校通算87本塁打を放ち、鳴り物入りで入団してきた中田氏。糸井氏は「見たまんまですよ。ガキ大将、来たで〜みたいな。ふてぶてしかったですね、当時」と、当時の印象を振り返った。

2人そろって外野を守る機会が多かったというが、糸井氏は「外野手同士なんですけど、一切ボールを捕りに来ない」と、当時の不満を口にした。「僕はセンターで、（中田氏が）レフトやったんですよ。彼の守備範囲は、畳1畳分くらいです」と笑わせた。

すると、中田氏が反論した。糸井氏を「守備範囲、めちゃくちゃ広いんですよ。足も（速い）」と称賛。その上で、「守備範囲の広い人が捕るのが、当たり前なんじゃないですか？」と答えた。また「僕の仕事は、打って点を入れて、チームを勝利に導く」と主張し、糸井を示しながら「…守備っす」と説明した。

糸井氏は「（中田氏の）近くまで一生懸命に走って、捕ったら、しっかり言ってくれました。“ナイッス〜！”って」と回顧。中田氏も「持ち上げておけばいいんで。ナイス〜！って」と応じていた。