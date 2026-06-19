人気ユーチューバーのぷろたんが19日までに自身のYouTubeのサブチャンネルを更新。事実上の“コラボ絶縁”を通達された格闘家朝倉未来に謝罪した。

ぷろたんは最近アップした動画で、格闘技イベント「RIZIN」などで活躍する格闘家皇治らとトーク。朝倉とSNSなどでやり合ったことがある皇治が朝倉についていじるなどした際、笑うなどしていた。

朝倉は16日、自身のスレッズを更新。当該動画との因果関係には触れてはいなかったが「ぷろたんとは二度とコラボしません 今までありがとう」とだけ端的に通達し、ぷろたんとのコラボに関しては事実上の“絶縁宣言”と解釈できる投稿をした。

こうした流れをうけ、ぷろたんは17日、自身のサブチャンネルに「本当に申し訳ありませんでした。」と題した動画をアップ。「朝倉未来さんファンの皆さんに、未来さん本人に、不快な思いをさせてしまう動画をあげてしまい、本当に申し訳ありませんでした。言い訳もなく、僕の倫理観と、人の気持ちを思いやることなく、面白さを追求して、しかもその面白さも面白くないという、最低な、誰も得することのない動画をあげてしまい、本当に反省しています」などと神妙な表情で謝罪した。

ぷろたんは「未来さんに対して皇治が悪口を言っている発言がバカバカしすぎて、的を得ていなさすぎて笑っていたというのが本音で、一応テロップとかでもフォローしたつもりで、“ワンチャン、これエンタメとして見てくれるかな”っていうところだったんですけど、いじったりっていうのは本人がいるところで成り立つわけで、そこが最大の誤算だった。本当にすみませんでした。本当に申し訳ないです」などと改めて頭を下げた。

ぷろたんはメインチャンネル「ぷろたん日記」の登録者数が19日午前現在、約211万人を誇る人気ユーチューバー。13日には朝倉未来が同チャンネルに出演してコラボしたばかりでもあった。