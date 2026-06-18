アニメ『超巡！超条先輩』キスマイ宮田俊哉らメインキャスト8名＆第1弾メインPV解禁
10月期放送のアニメ『超巡！超条先輩』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）より、メインビジュアル、第1弾メインPV、キャスト情報などが解禁された。
【動画】アニメ『超巡！超条先輩』第1弾メインPV到着！
本作は、次にくるマンガ大賞を2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）し、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた沼駿の人気コミック『超巡！超条先輩』のTVアニメ化。
読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト・超条巡と、柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官・一本木直の最強（？）バディが平和を守る、超能力ポリスコメディーだ。
メインビジュアルでは、主人公・超能力巡査長の超条巡、そのバディである柔道娘の一本木直をはじめ、珍宿に暮らす個性豊かな面々が描かれている。事件と笑いが巻き起こる珍宿・傾奇町で展開される物語が気になるビジュアルとなっている。
第1弾メインPVでは、初解禁となるキャストのセリフに合わせて個性豊かなキャラクター紹介がされている。ハイテンポなセリフの掛け合いは超能力ポリスコメディである本作の面白さの一部を表しており、本編への期待度を高める映像となっている。
また、メインキャスト8名が解禁。場末の珍宿西交番に勤務する素行不良な超能力巡査長・超条巡を小林裕介、柔道が得意で正義感抜群の新米警官・一本木直を碧乃梨心、超条を更生させるべく配属された超能力無効のロボ警官・ローボくんを長縄まりあが演じる。
警察庁から派遣されたエリートキャリアで超条の元相棒・犬養由基に小野大輔、犬養の懐刀を務める寡黙で武闘派のエリート・恵那院肇に宮田俊哉（Kis‐My‐Ft2）、家にも職場にも居場所がない飲んだくれの窓際族・ホッさんに金光宣明。
迷子の愛猫探しを機に西交番へ入り浸るようになった女子高生ギャル・尖里リリを中村カンナ、超条に弟子入り志願した中学生・伴平助を浦和希が演じる。
また、ジャンプビクトリーカーニバル（JVC）2026」にて、『超巡！超条先輩』がステージを展開。お騒がせポリスの超条巡（の着ぐるみ）と、相棒の一本木直役を務める碧乃梨心が登壇する。7月19日に幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 5・6、7月25日にインテックス大阪 1・2号館にて開催。入場無料だが、事前応募・完全招待制となる。
アニメ『超巡！超条先輩』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月期毎週火曜23時放送。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小林裕介（超条巡役）
超条巡の声を担当いたします！ ゲスです！ でもカッコいい時もあります！ でもやっぱりゲスです！！ そんな人間性のメリハリを胸焼けするくらいくっきりつけて演じています！ キャスト全員汗を流しながら全力で挑んでるギャグ作品、楽しんでもらえたら嬉しいです！
■碧乃梨心（一本木直役）
直ちゃんは可愛いだけでなく、精神的にも“物理的”にも強い魅力溢れる女の子です。巡の不器用な優しさに気付けるところにも、彼女らしい温かさを感じます。
収録では、テンポの良い会話劇が本当に楽しく、置いていかれないようツッコミは特に全力を注ぎました。沢山笑って楽しんで見てください！
■長縄まりあ（ローボくん役）
ローボくんのきゅるきゅるな瞳、小さいお口とかわいいほっぺた、物腰が柔らかく仕事がしっかりできるところなど優秀かと思いきや、人間を見下してるところが大好きです。そんなローボくんの魅力を皆様にお届けできる様に、ときには車に、ときにはUFOキャッチャーに、ときにはファミレスのアレになりながら頑張ります！ よろしくお願いします。
■小野大輔（犬養由基役）
笑顔溢れる最高のアフレコ現場。ギャグ漫画はやっぱり楽しい。クールに熱く激重に犬養を演じております。乞うご期待！
■宮田俊哉（恵那院肇役）
恵那院肇を演じさせていただきます。アフレコも笑いを堪えながら、楽しくやらせていただいています。爆笑間違いなしの作品です！ 「超巡！超条先輩」を楽しみにしていてください！
■金光宣明（ホッさん役）
みんな飲んでるぅ〜？僕はシラフだよ〜♪ってことで、どうもホッさんこと保坂千尋役の金光宣明です。
ホッさんはなっかなかに自由なおっさんですが、僕も負けじとめちゃくちゃ自由に演じてます！ 「ホッさん」と「金光」、2人のおっさんの融合を楽しんでくださ〜い！ ひっく♪
■中村カンナ（尖里リリ役）
尖里リリ役の中村カンナです。
リリちゃんは、猫好きおすましギャルで意外な一面も？？ アフレコは皆、お笑いに貪欲な楽しい現場です！ どんどん濃いキャラ出てきます。珍宿傾奇町は変な人ばかり。リリちゃんはまともです。
ガハガハ笑える所沢山あるので早く観てほしい！ 私も完成が楽しみです！
■浦和希（伴平助役）
令和を生きる皆さんこんにちは！ 声優の浦和希です。学生時代の青春、沼駿先生の作品に携わる事ができるとは…！ とても嬉しいです！
今回演じさせていただく伴平助くんは時代に逆行するような強烈な個性を持った中学生。自分の欲望に正直な彼のまっすぐさを表現できるよう、汗をかきながら演じさせていただきました。そんな彼の魂の咆哮を、ぜひアニメでも楽しんでもらえらたら嬉しいです！ どうぞ放送を楽しみに！
【動画】アニメ『超巡！超条先輩』第1弾メインPV到着！
本作は、次にくるマンガ大賞を2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）し、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた沼駿の人気コミック『超巡！超条先輩』のTVアニメ化。
読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト・超条巡と、柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官・一本木直の最強（？）バディが平和を守る、超能力ポリスコメディーだ。
第1弾メインPVでは、初解禁となるキャストのセリフに合わせて個性豊かなキャラクター紹介がされている。ハイテンポなセリフの掛け合いは超能力ポリスコメディである本作の面白さの一部を表しており、本編への期待度を高める映像となっている。
また、メインキャスト8名が解禁。場末の珍宿西交番に勤務する素行不良な超能力巡査長・超条巡を小林裕介、柔道が得意で正義感抜群の新米警官・一本木直を碧乃梨心、超条を更生させるべく配属された超能力無効のロボ警官・ローボくんを長縄まりあが演じる。
警察庁から派遣されたエリートキャリアで超条の元相棒・犬養由基に小野大輔、犬養の懐刀を務める寡黙で武闘派のエリート・恵那院肇に宮田俊哉（Kis‐My‐Ft2）、家にも職場にも居場所がない飲んだくれの窓際族・ホッさんに金光宣明。
迷子の愛猫探しを機に西交番へ入り浸るようになった女子高生ギャル・尖里リリを中村カンナ、超条に弟子入り志願した中学生・伴平助を浦和希が演じる。
また、ジャンプビクトリーカーニバル（JVC）2026」にて、『超巡！超条先輩』がステージを展開。お騒がせポリスの超条巡（の着ぐるみ）と、相棒の一本木直役を務める碧乃梨心が登壇する。7月19日に幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 5・6、7月25日にインテックス大阪 1・2号館にて開催。入場無料だが、事前応募・完全招待制となる。
アニメ『超巡！超条先輩』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月期毎週火曜23時放送。
キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小林裕介（超条巡役）
超条巡の声を担当いたします！ ゲスです！ でもカッコいい時もあります！ でもやっぱりゲスです！！ そんな人間性のメリハリを胸焼けするくらいくっきりつけて演じています！ キャスト全員汗を流しながら全力で挑んでるギャグ作品、楽しんでもらえたら嬉しいです！
■碧乃梨心（一本木直役）
直ちゃんは可愛いだけでなく、精神的にも“物理的”にも強い魅力溢れる女の子です。巡の不器用な優しさに気付けるところにも、彼女らしい温かさを感じます。
収録では、テンポの良い会話劇が本当に楽しく、置いていかれないようツッコミは特に全力を注ぎました。沢山笑って楽しんで見てください！
■長縄まりあ（ローボくん役）
ローボくんのきゅるきゅるな瞳、小さいお口とかわいいほっぺた、物腰が柔らかく仕事がしっかりできるところなど優秀かと思いきや、人間を見下してるところが大好きです。そんなローボくんの魅力を皆様にお届けできる様に、ときには車に、ときにはUFOキャッチャーに、ときにはファミレスのアレになりながら頑張ります！ よろしくお願いします。
■小野大輔（犬養由基役）
笑顔溢れる最高のアフレコ現場。ギャグ漫画はやっぱり楽しい。クールに熱く激重に犬養を演じております。乞うご期待！
■宮田俊哉（恵那院肇役）
恵那院肇を演じさせていただきます。アフレコも笑いを堪えながら、楽しくやらせていただいています。爆笑間違いなしの作品です！ 「超巡！超条先輩」を楽しみにしていてください！
■金光宣明（ホッさん役）
みんな飲んでるぅ〜？僕はシラフだよ〜♪ってことで、どうもホッさんこと保坂千尋役の金光宣明です。
ホッさんはなっかなかに自由なおっさんですが、僕も負けじとめちゃくちゃ自由に演じてます！ 「ホッさん」と「金光」、2人のおっさんの融合を楽しんでくださ〜い！ ひっく♪
■中村カンナ（尖里リリ役）
尖里リリ役の中村カンナです。
リリちゃんは、猫好きおすましギャルで意外な一面も？？ アフレコは皆、お笑いに貪欲な楽しい現場です！ どんどん濃いキャラ出てきます。珍宿傾奇町は変な人ばかり。リリちゃんはまともです。
ガハガハ笑える所沢山あるので早く観てほしい！ 私も完成が楽しみです！
■浦和希（伴平助役）
令和を生きる皆さんこんにちは！ 声優の浦和希です。学生時代の青春、沼駿先生の作品に携わる事ができるとは…！ とても嬉しいです！
今回演じさせていただく伴平助くんは時代に逆行するような強烈な個性を持った中学生。自分の欲望に正直な彼のまっすぐさを表現できるよう、汗をかきながら演じさせていただきました。そんな彼の魂の咆哮を、ぜひアニメでも楽しんでもらえらたら嬉しいです！ どうぞ放送を楽しみに！