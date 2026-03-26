「もう犬は飼わない」4年で愛犬と死別も、元野良犬たちと出会い「優しい世界」を取り戻す感動秘話【作者に聞く】

「もう犬は飼わない」4年で愛犬と死別も、元野良犬たちと出会い「優しい世界」を取り戻す感動秘話【作者に聞く】