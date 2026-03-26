「もう犬は飼わない」4年で愛犬と死別も、元野良犬たちと出会い「優しい世界」を取り戻す感動秘話【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ドーベルマンの「ドベとノラ」を飼い、引きこもりだったヨシモフ郎(@yosimofurou)さんの生活は大きく変わった。犬の散歩中に出会う人々や、今まで気づかなかった季節の変化など、見えなかった景色を描く「ドベとノラ 犬がくれた優しい世界」を紹介する。
※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
【漫画】本編を読む
■引きこもり生活から一変、念願のドーベルマンとの出会い
不整脈や不眠症などを抱え、昼夜逆転の引きこもり生活を送っていたヨシモフ郎さん。保護犬の一時預かりを機に、念願のドーベルマン「ドベ」を迎え入れた。大型犬中心の生活で朝は5時起きとなり、1日で1キロ以上体重が増えることもある子犬との日々で、筋肉も体力もつくなど「ゴリラ化した肉体」へと変化を遂げたという。先天性の疾患を持っていたドベとわずか4年で別れ、「もう犬は飼わない」と決意するも、不思議な縁で元野良犬「ノラ」と出会う。本作は、そんな2匹が織りなす温かいハートフルストーリーだ。
■想像と違う「かわいい」ドベと、「無口な漢」ノラとの日々
執筆のきっかけについて、ヨシモフ郎さんは「コロナ禍で犬と遊べる場所やイベントが軒並み閉鎖や中止になったとき、それでも犬の何かをしていたいと思い、家でできる『犬の絵』を描き始めました」と語る。
ドーベルマンを選んだ理由は、「大きくてカッコイイ生き物に憧れがあり、図鑑を見て一番『カッコイイ！』と思ったから」だという。「長毛種の手入れが大変だと本に書いてあったので、短毛種を探しました。でも実際に飼ってみると、ドべは『カッコイイ』と言うよりは『かわいい』でした」と振り返る。
2匹の性格については、「ドべは頭の中が幸せのお花畑でいつもポジティブ。ノラは冷静沈着で、侍のような無口な漢です。家族や友人にも『何を考えてるのかわからない…』と言われます」と対照的な魅力を明かす。
■「犬を飼っただけ」で広がった優しい世界。待望の第3巻
犬との生活について聞くと、「大変なことも多いのですが、よかったことだらけです。もはや『生きててよかったな』とさえ思います」と喜びをにじませる。
最新の第3巻の見どころについては、「ドベと一緒に通った犬の学校の話や、ノラと一緒に作った保護猫ハウスの話を描かせてもらいました。『犬を飼っただけ』なのにできた大切な仲間たちと、そこから広がった犬がいないと見えなかった世界を楽しんでいただければ幸いです」と締めくくった。
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