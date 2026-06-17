ニューストップ > ライフスタイルニュース > 仕事を辞めたいという人の背中を押し、決して引き留めない男。その理… 仕事を辞めたいという人の背中を押し、決して引き留めない男。その理由が切なすぎる／郵便屋が集めた奇談 仕事を辞めたいという人の背中を押し、決して引き留めない男。その理由が切なすぎる／郵便屋が集めた奇談 2026年6月17日 15時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読むW先輩宅の騒霊_P45W先輩宅の騒霊_P46W先輩宅の騒霊_P47W先輩宅の騒霊_P48W先輩宅の騒霊_P49W先輩宅の騒霊_P50W先輩宅の騒霊_P51W先輩宅の騒霊_P52W先輩宅の騒霊_P53著：送達ねこ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む