歌手の氷川きよし（48）が15日までにインスタグラムを更新。親交ある友人夫婦が亡くなったことを報告し、追悼した。

氷川は「大好きな漁船に乗った。わたしと浜のリエずっと爆泣き」と書き出し、花束を海に捧げた写真をアップ。「2.1にみわこさんが旅立って後を追うように 5.3につとむさんも旅立ちました。最高の素敵な夫婦でした」と友人の死去を報告し、「13年間たくさんの愛情と1人の人として大切にしてもらって深く感謝しています」とつづった。

続けて「1人寂しいときにいつもふらっと寄って浜でボーっとしてるだけでよかった。お正月もお宅にお邪魔して一緒に過ごしたり。漁船からの逗子の花火大会も感動した。最高の友人でした」としのび、「2人がいなくなってもこれからも浜の仲間とずーっと仲良く繋がっていきます！居場所を作ってくれてありがとう。心にいつまでも生きてます。絆は永遠 ツトムさん作、最後のワカメ。ありがとう」と感謝の言葉で結んだ。

氷川は3月1日の投稿で「大好きな家族のような友達が1ケ月前の2月1日に58歳で旅立ちました」と書き出し、亡くなった友人と見られる、船に乗った女性の後ろ姿を撮した写真などをアップ。「美和子さんとの絆は永遠です。美和子さんたくさんの思い出をありがとう」と感謝しつつ「美和子さんいないのはさみしいけど 勉さんは一人じゃないよ。美和子さんとずっと絆で繋がってるからね。ウチらはずっと家族です」とつづっていた。