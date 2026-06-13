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「買い物しなくても大丈夫」楽天カード「あとからリボ」で4000ポイントを獲得し、投資の入金力を高めるポイ活攻略法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活系YouTuberのネコ山氏が、自身のチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」で「【4000p】投資加速技の狂気 楽天カードのあとリボキャンペーン攻略 チャージせよ」と題した動画を公開した。動画では、楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを活用し、手数料を極力抑えながら4000ポイントを獲得する実践的な攻略法を解説している。



動画の主眼は、毎月開催されている楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを、投資の「入金力」を上げるための手段として活用することにある。リボ払いは手数料が高く敬遠されがちだが、ネコ山氏は仕組みを理解して適切にコントロールすれば利益を出せると説明する。



攻略の具体的な手順として、まずはキャンペーンにエントリーし、4万円から10万円を特定の電子マネーにチャージする。ネコ山氏は「買い物しなくても大丈夫っす」と語り、JAL PayやANA Payへのチャージを推奨した。その後、利用明細に反映された段階で「あとからリボ」に変更し、直後に繰り上げ返済を行うことが重要だと指摘している。



また、リボ払いの繰り上げ返済手続きに関する視聴者の不満にも言及した。「ナビダイヤルにかけることができないんだ」といった通話料に関する悩みに対し、楽天カードのアプリ内チャットサポートを利用する解決策を提示。AIチャットからオペレーターへ繋ぎ、指定の振込先口座を聞き出して振り込みで完結させるという独自の手法を明かした。



リボ払いのリスクを論理的に排除し、特典だけを享受する今回の攻略法である。ポイ活を単なる節約術ではなく、資産形成を加速させる「労働投資」と位置づけるネコ山氏の解説は、効率的に投資資金を増やしたいと考える視聴者にとって、大いに参考になる知見である。