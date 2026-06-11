空き家でひとり鳴き続けていた小さな子猫。保護されてから幸せを掴むまでの姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は23万回を超え「お目目がキラキラと、まさに天使です」「ミラちゃんは強運ですね」「元気にスクスク大きくなって良かったね」といったコメントが集まっています。

【動画：空き家でひとり『鳴き続けていた子猫』を保護→緊急手術をすることになって…涙あふれる『成長記録』】

空き家で鳴いていた子猫を保護

YouTubeアカウント「くるにゃんハウス」に投稿されたのは、過酷な状況から保護された猫ちゃんの記録です。

ある日の夜「空き家で子猫がひとりで鳴き続けている」と投稿者さんに相談があったのだそう。近くに母猫らしき姿はなく、子猫の元気がなかったため、そのまま保護することにしたのだそうです。

保護した子猫の目は腫れていてつらそうだったといいます。夜中には体調が悪くなり、投稿者さんはとても心配したとのこと。早朝に鳴いたためミルクを与えたものの、少し飲んで吐いてしまったのだそうです。

突然の体調悪化と緊急手術

朝になり、急いで動物病院へ連れていき猫かぜの治療をしてもらったところ、子猫は自分からミルクを欲しがるほど元気になったといいます。奇跡的な復活を遂げたことから、名前は「ミラ」ちゃんに決まったそうです。ところが、保護4日目に再び体調を崩してしまったのだそうです。セカンドオピニオンとして別の病院を受診した結果「腸重積」と判明し、緊急手術を行うこととなったとのことです。

10匹目の家族に

無事に退院したミラちゃんは、他の子猫と遊べるまでに回復したといいます。投稿者さんにもすっかり懐いている様子を見ていると、本当に優しい人に保護されて良かったなと感じます。

そんな頑張ったミラちゃんをずっと守りたいと、投稿者さんは10匹目の家族として迎える決意をしたのだそうです。今ではすっかり大きくなったミラちゃん。これからは温かい家族に囲まれて、幸せな毎日を過ごしてほしいですね。

動画には「仔猫の体調悪化はやはり思いのほか早く、間に合って良かったです

」「一生懸命助けて～って声出してたんだね」「めっちゃ美しい子やねん、幸せになるよ」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「くるにゃんハウス」では、投稿者さんの愛猫たちや、保護猫の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「くるにゃんハウス」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。