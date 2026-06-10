【カフェ・ド・クリエ×コジコジ】初コラボの「サマーバッグ」が数量限定で発売！6月10日に予約開始したよ。

カフェ・ド・クリエは、さくらももこさん原作の『コジコジ』と初コラボレーションした、数量限定「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」の予約受付を、2026年6月10日から店頭で開始しました。

「ぷっくりチャーム」がレシート交換でもらえる

夏の暑さで疲れやすい時期に、"心も体も緩めてゆったりとしたひとときを過ごしてほしい"という想いから、メルヘンな世界観と独特のユーモア、哲学的ともとれる会話で心がほどける『コジコジ』とのコラボレーションが実現したといいます。

夏のおでかけが楽しくなる限定デザインのバッグや、涼しげなデザインのグラス、体にうれしい「からだハピネスドリンク」、1880円相当の商品引換券3枚綴りなど、計5点が入った数量限定のサマーバッグが登場します。

コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ

＜内容＞

・コジコジ ロープハンドルバッグ（幅約25cm×高さ約20cm×マチ約13cm／持ち手含まず）

・コジコジ ぬいぐるみポーチ（幅約13cm×高さ約11cm／キーホルダー部分含まず）

・コジコジ チェンジンググラス（直径約8.5cm×高さ約9cm）

・リキッド はちみつピーチティー（1000ml）

・商品引換券 3枚綴り（パスタ単品／ケーキ単品／からだハピネスドリンク単品）

事前予約期間：6月10日から30日

販売期間：店舗販売は7月1日から、オンラインストアでの販売は7月1日20時から開始

販売店舗：全国の「カフェ・ド・クリエ」「メゾン・ド・ヴェール」

価格は4800円。

＜店舗販売分について＞

予約・販売を行わない店舗があります。商品引換券の有効期限は26年11月30日までで、一部店舗では引換券の対象メニューが異なる場合があります。商品は予告なく変更や終了する場合があります。

＜オンライン販売分について＞

オンラインストア販売分には、商品引換券の代わりにアイスコーヒーリキッド1000mlが付属します。北海道・離島などの一部地域を除いて送料は無料。購入は1人4個までです。

＜事前予約について＞

事前予約の受付は店頭のみで、電話やインターネットでは実施していません。受け渡し期限は7月1日から9日までで、期限までに連絡がなく、受け取りがない場合は無効です。代金は受け取り時に支払ってください。

・コジコジ ロープハンドルバッグ

表面は、日常使いにもマッチするシンプルなベージュカラーで、カフェ・ド・クリエの制服を着てブレンドコーヒーを運ぶコジコジをデザイン。内側は、コジコジやうさこ、次郎、テル子などのキャラクターをあしらった総柄仕上げです。

好みのアイテムを取り付けられるキーホルダーチェーンを備え、お気に入りのぬいぐるみや、付属の「コジコジ ぬいぐるみポーチ」とも組み合わせられます。

・コジコジ チェンジンググラス

コジコジと仲間たちが夏の夜空をビューンと飛び回るシーンをデザイン。星座がカフェ・ド・クリエのロゴのようになっていて、冷たい飲み物を注ぐと文字色が変化します。

また6月17日から、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施します。

800円以上のレシート2枚または1600円以上のレシートとの交換で、シークレットを含む全5種類の「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム」がランダムで1個もらえます。制服姿のコジコジのゆるいセリフと、ぷっくりとした質感が特長です。

レシートの合算は不可。ランダムのため絵柄は選べません。各店舗の在庫がなくなり次第終了です。Uber Eatsおよびモバイルオーダーは対象外です。

さらに、7月1日から7日までの期間中、カフェ・ド・クリエの公式Xアカウント（＠cafedecrie_pr）をフォローして対象の投稿をリポストすると、抽選で「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が15人に当たります。

詳しくはキャンペーン特設サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部