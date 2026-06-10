服は毎日同じ、お風呂にもあまり入れない…「放置子」として過ごした当事者目線で描く過酷な実話漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
山野しらす(@shirasu00mori)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づく漫画をいくつも公開している。2024年には「私が放置子だった頃の話」を投稿して注目を集めている。母親は不倫やパチンコ通いなどの日常を送りながら、一人娘を放置子にしてしまうエピソードだ。本作を描いたきっかけや母親の態度、裏話などについて山野しらすさんにインタビューした。
■親の身勝手に翻弄され、周囲を頼りながら過ごした幼少期
SNSやメディアでもたびたび話題になる「放置子」を、当事者側の視点から描いた本作｢私が放置子だった頃の話｣。作者の山野しらすさんは、「私の知人が幼少期に放置子だった経験を聞いたことがあったので、その子の視点を通して『放置子』側のストーリーもみなさんに見ていただきたいと思った」と制作のきっかけを明かした。作品にはフェイクや再構成も加えているものの、基本的なエピソードや事件に関しては実話だという。本作に登場する母親について、仕事や家庭環境に対する苦労を想像しつつも、「かといって不倫に明け暮れて幼い子供をないがしろにすることは絶対に許されないと感じます」という山野さん。母親だけでなく本作の父親に対しても、子供に対して最低限の責任は果たしてほしいという思いを、あらためて語った。
作中では、夏休みに娘が友達の家へ預けられる場面も描かれており、友達関係については幸い悪影響はなかったとするも、「服装が毎日同じだったりお風呂にあまり入っていなかったりと、一時期学校では少し浮いていたようです」と話してくれた。
母親がパチンコ中に5歳の娘を車内で待たせていたエピソードについては、「今だったらあり得ないですよね。何か事件や事故にまきこまれていたらと思うとゾッとします」と語り、令和の世の中では、パチンコ屋に限らず駐車場で子供を待たせてはいけないとう認識が広まっていることにも「心からうれしく思います」と続けた。親の身勝手な行動に振り回されながらも懸命に生きる子供の姿を描いた本作を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：山野しらす(@shirasu00mori)
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