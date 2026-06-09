バトルが過熱しそうだ。実業家の桑田龍征氏が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、料理人のリュウジ氏をゲストに招き、ハシゴ酒した。

リュウジ氏といえば、実業家の堀江貴文が経営する「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」で食用菊を使ったパフォーマンスを「中身がなく料理のクオリティーが低いうえに値段が高い」「（食用菊ばらまきで）味はまだしも、品性まで失った」と批判。これに堀江氏は「マジでうざい」とブチギレ。「リュウジは弱そうじゃん」とブレイキングダウンでの対戦まで指名していた。

桑田氏と焼き肉を食べながらリュウジ氏は「オレと堀江さんの争いが、争いになっていなかったけど」とポツリ。その後は堀江氏の話題は封印していたが、３軒目にハシゴする際に堀江氏プロデュースの店を見つけて、「ジジイはちょっと自分を俯瞰したほうがいいよ。堀江は。あのオッサンはしかってくれる人がいない。オレ言うしかない。でもオレは堀江さんのこと大好きだから。歪んだ愛情」と複雑な心境を吐露した。

さらに店内でも堀江氏の話題になり、「あいつは老害です。貴文！ オレをＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡに連れてけ。オレは出禁らしい。まずいって言うから」と止まらない。

桑田氏から「ケンカするな」と止められても「『ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡの従業員が傷つくから止めろ』みたいな責任転嫁する。あいつはクソださい。お前は飲食店やめろ。覚悟がないんだったら表舞台に出てこないほうがいい。料理をつくっている人の目線ではない。経営目線だけど、あたかも料理をしている感じが嫌。それが違うんだったら言ってください」と堀江氏にボールを投げた。