【はま寿司】大とろ110円はうれしい！6月9日開始の″デカネタ祭り″は「一本穴子」や「大えびフライ」などが登場。

100円寿司チェーン店「はま寿司」は、2026年6月9日から全国の店舗で「はま寿司ののみなみまぐろ大とろとデカねた祭り」を開催しています。

大きなかき揚げの握り、鴨つくねの軍艦も110円

フェアの目玉商品は、脂のりが良く、とろけるような味わいの「みなみの大とろ」と5種類の野菜を使った食べ応えのある「特大5種野菜のかき揚げ握り」、炭火焼きの鴨肉のつくねを甘辛い特製タレで仕上げた「鴨つくね軍艦」の3種類。

いずれも110円です。

・みなみの大とろ...110円（店内飲食限定）

・特大5種野菜のかき揚げ握り...110円

・鴨つくね軍艦...110円

ほかにも、炙り風味が食欲を刺激する脂ののったサーモンたっぷりの「山盛り 炙りとろサーモンつつみ」、ぷりっと食感の赤えびにつぶっこをトッピングした「山盛り 赤えびつつみ」がそれぞれ176円、濃厚な甘みと旨みがぷりっぷりの身に詰まった「車えび」が231円で登場。

さらに「至福の一貫シリーズ」として、キュッと引き締まった身と上品な脂の高級魚「鹿児島産 大切り活〆平政（ひらまさ）」、サクサクの衣で食べ応えもある「大えびフライ握り」をそれぞれ319円、ふんわりととろけるような口当たりの穴子をまるまる一本使った「一本穴子」を528円で販売しています。

サイドメニューでは、胡麻と酢を2種類ずつ使った「濃厚冷やし担々麺（花椒付き）」が473円、魚のすり身に花こえびを加えて魚などの形に仕上げた「花こえび入りおさかなナゲット」が242円で楽しめます。

「はまカフェコラボ」では、まろやかな抹茶を使い、絶妙な甘みと苦みが味わえる「濃厚抹茶のベイクドチーズケーキ」（297円）が登場しています。

いずれも商品がなくなり次第終了です。一部商品は販売期間が異なります。

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はま寿司の公式Xでは、6月13日23時59分まで、抽選で合計80人にはま寿司で使えるお食事優待券3000円分が当たるキャンペーンを実施しています。

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東京バーゲンマニア編集部