コメダ珈琲店の「サマーバッグ」が6月10日から予約受付開始！コーヒーチケット9枚に、夏にぴったりのグッズ＆アイスコーヒー付き。

コメダ珈琲店は、2026年6月10日から「2026年サマーバッグ」の予約受付を全国の各店舗で開始します（一部店舗を除く）。

涼しげなグッズとだっぷりアイスコーヒー入りのサマーバッグ

今年のサマーバッグのテーマは「"涼"でくつろぐ夏」。

セット内容は、メッシュトートバッグ、保冷ポーチに、コメダオリジナルのアイスコーヒー（1000ml×2本）や、コーヒーチケット1冊（9枚綴り）が入った充実の内容です。

涼しげな素材感と色味にこだわったアイテムが揃っています。

・メッシュトートバッグ

涼やかな印象が特徴のメッシュトートバッグです。

バッグ全体にメッシュ素材を使用し、軽やかで季節感のあるデザインに仕上がっています。軽量ながらもしっかりとした生地の持ち手で持ち運びやすく、日常使いからお出かけまで幅広いシーンで活躍しそう。

サイズは上辺30.5cm×下辺21cm×マチ10cm×高さ20cm（持ち手含まず）。

・保冷ポーチ

500mlのペットボトルを横に寝かせて収納できる、使い勝手の良いサイズ感が特徴です。

メッシュトートバッグに入れて一緒に使用することも、単体で使用することもできます。また、ファスナー持ち手部分のロゴをあしらったリボンがかわいらしいアクセントになっています。

サイズは、上辺27cm×下辺20.5cm×マチ7cm×高さ16cm。

・アイスコーヒー（1000ml×2本）

コメダオリジナルのアイスコーヒー（1000ml）が2本セットで入ります。

無糖なので、好みでシロップやミルクなどを加えたアレンジが可能です。冷蔵庫でキンキンに冷やして楽しんで。

・コーヒーチケット1冊（9枚綴り）

コメダ珈琲店おなじみのコーヒーチケットです。使用できるのは購入店舗限定ですが、有効期限がないため、お気に入りのコメダ珈琲店で長く使うことができます。

「2026年サマーバッグ」の予約期間は6月10日から開始。

販売（受取）期間は7月13日から20日までです。受取期間を過ぎた場合、返金はできません。

価格は店舗によって異なり、5200円・5500円・5800円・6300円の4パターンあります。

また、「コメダ和喫茶 おかげ庵」「ジェリコ堂」「コメダ公式オンラインショップ コメクション」でも、サマーバッグが登場します。色や中身が異なるので、詳しくは公式サイトから確認を。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部