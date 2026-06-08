名古屋市西区のショッピングモールできょう、複数の人が異臭を訴えました。店内には今も大勢の消防隊員が確認を進めています。

【写真を見る】これまでに女性2人を搬送 店内にいた人｢店に入った瞬間『なんか空気濁ってない？』｣ ショッピングモール ｢mozoワンダーシティ｣で複数がせき込む症状 名古屋・西区

（店内にいた人）

「店に入った瞬間『なんか空気濁ってない？』みたいな。店員さんに『せき込むから、退店した方が良い』と言われて友人も『やっぱりそうだよね』と」

消防によりますと、今日午後5時すぎ、名古屋市西区のショッピングモールmozoワンダーシティの4階で、「多くの人がせき込んでいる」という通報が消防にありました。

現地から中継「女性一人が担架で運ばれて行きました」

現場の脇田記者です。脇田さん。

（脇田亜彩香記者 午後6時ごろ）

「こちら名古屋市西区のショッピングモール、mozoワンダーシティ前です。現在は救急車や消防車など10数台が駆けつけていて、物々しい雰囲気です。また先ほど、入口付近に白いシートが敷かれ、女性一人が担架で運ばれていきました」

警察によりますと、のどや目の痛みを訴えた人が救急車で搬送され、これまでに女性2人が搬送されたということです。



また、ショッピングモール店内ではボンベを背負っている5～6人の消防隊員がいます。



けが人が何人に上るのかはわかっておらず、警察や消防が確認を急いでいます。