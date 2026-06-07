【シャトレーゼ】初夏にぴったりの爽やかスイーツレモン好き必見の限定スイーツ3選

徐々に暑さが増してくるこの季節。菓子専門店の「シャトレーゼ」では初夏にぴったりなレモンスイーツを期間限定で販売しています。

レモンとショコラを堪能できるケーキやトロピカルな味わいのケーキなど、初夏にぴったりの味わいが魅力です。今回は、レモン好きなら見逃せない注目の限定スイーツ3品を紹介します。

レモンの爽やかさを存分に楽しめる♡

●レモンのクラシックショコラ（421円）

クーベルチュールの濃厚なスイートとミルクの2種類のチョコレートを使用し、焼き上げたクラシックショコラ。

口溶けなめらかなホイップクリームを絞り、レモンのシロップ漬けをトッピングしました。クラシックショコラとすっきりとしたホイップクリーム、甘酸っぱいレモンのシロップ漬けのバランスがたまりせん。

●レモンのフルーツボンブケーキ（410円）

マンゴーと紅茶、レモンを組み合わせたケーキ。

アルフォンソマンゴーピューレを使用した濃厚なマンゴークリームと、紅茶クリーム、すっきりとした味わいのホイップクリームを重ねています。

ゴールドパインアップル果肉入りソースがトロピカルなアクセントに。

●瀬戸内レモンブッセ（130円）

ふっくら柔らかく焼き上げたブッセ生地で、口溶けのよい滑らかなクリームにホワイトチョコをブレンドしました。

香りのよい瀬戸内レモン皮砂糖漬けのダイスを加えた、レモン風味クリームをサンドしました。 フレッシュでさっぱりとした味わい広がります。

一部商品はケーキマイスターが店で仕上げるケーキのため、一部店舗では取り扱いがない場合があります。

瀬戸内レモンの爽やかな香りと酸味を楽しめるラインアップは、これからの季節にぴったり。販売終了前にチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部