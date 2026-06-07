【シャトレーゼ】初夏にぴったりの爽やかスイーツレモン好き必見の限定スイーツ3選
徐々に暑さが増してくるこの季節。菓子専門店の「シャトレーゼ」では初夏にぴったりなレモンスイーツを期間限定で販売しています。
レモンとショコラを堪能できるケーキやトロピカルな味わいのケーキなど、初夏にぴったりの味わいが魅力です。今回は、レモン好きなら見逃せない注目の限定スイーツ3品を紹介します。
レモンの爽やかさを存分に楽しめる♡
●レモンのクラシックショコラ（421円）
クーベルチュールの濃厚なスイートとミルクの2種類のチョコレートを使用し、焼き上げたクラシックショコラ。
口溶けなめらかなホイップクリームを絞り、レモンのシロップ漬けをトッピングしました。クラシックショコラとすっきりとしたホイップクリーム、甘酸っぱいレモンのシロップ漬けのバランスがたまりせん。
●レモンのフルーツボンブケーキ（410円）
マンゴーと紅茶、レモンを組み合わせたケーキ。
アルフォンソマンゴーピューレを使用した濃厚なマンゴークリームと、紅茶クリーム、すっきりとした味わいのホイップクリームを重ねています。
ゴールドパインアップル果肉入りソースがトロピカルなアクセントに。
●瀬戸内レモンブッセ（130円）
ふっくら柔らかく焼き上げたブッセ生地で、口溶けのよい滑らかなクリームにホワイトチョコをブレンドしました。
香りのよい瀬戸内レモン皮砂糖漬けのダイスを加えた、レモン風味クリームをサンドしました。 フレッシュでさっぱりとした味わい広がります。
一部商品はケーキマイスターが店で仕上げるケーキのため、一部店舗では取り扱いがない場合があります。
瀬戸内レモンの爽やかな香りと酸味を楽しめるラインアップは、これからの季節にぴったり。販売終了前にチェックしてみて。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部