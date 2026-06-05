Photo：上村窓

シンガーソングライターの「さらさ」が、ソニー・ミュージックレーベルズ内のEPICレコードジャパンよりメジャーデビューすることがを発表した。

◆さらさ イベント写真

発表が行なわれたのは6月4日に開催されたファンミーティング＜Live Bluesy #1＞にて。会場となった東京：渋谷Spotify o-nestはさらさが活動をはじめ、最初にワンマンライブを開催した場所だ。まるで“初心”を示すかのような環境に、弾き語りで「踊り」をパフォーマンスしたあと、集まった約300人のファンひとりひとりの目をみるように、「こういう距離感でみなさんにお伝えしたくてこの機会を作らせていただきました。ソニー・ミュージックレーベルズ EPICレコードジャパンよりメジャーデビューします」と本人の口からメジャーデビューについて伝えた。

続いて、トークパートに。ゲストに音楽編集者の有泉智子氏、プロデューサーコレクティブのw.a.uからKota Matsukawa / Ryuju Tanoueが登場し、さらさのこれまでとこれからについて語り合う場面も。

終盤にはアコースティックライブも開かれ、「グレーゾーン」「ネイルの島」「Thinking of You」といった活動初期からファンに愛されている3曲を披露。ファンからの暖かい声援・拍手と共に、ファンミーティングは終了となった。

メジャーデビュー発表とともに、新アーティストビジュアル、8月5日(水)にミックステープEP「Live Bluesy」をリリースすること、7月7日にミックステープEPから先行配信をすること、2026年秋に東名阪ツアーを開催することが発表された。あわせて、さらさの公式HP/ECサイトも開設されている。

ミックステープEPは、昨年発表され、各FMラジオ局を中心に話題となった「Thinking of You」、「青い太陽」、初のドラマエンディング主題歌となった「YOU」、「Thinking of You」を、DJ/プロデューサーのMURO氏がリミックスした「Thinking of You(MURO’s KG REMIX)」、HIPHOPシーンを中心に人気を集めるプロデューサー/DJ・uin氏による「Thinking of You(uin Remix)」、国内外で活動するDJ／音楽プロデューサーStones Taro氏による「YOU(Stones Taro Remix)」といった、リミックス楽曲3曲を収録。それらに加え、新曲2曲が収録される。

付属のBlu-rayには、昨年開催された自身最大規模のツアー＜Thinking of You TOUR 2025＞の映像を完全収録。まさに、どこからでもさらさの活動のテーマでもある「Live Bluesy(ブルージーに生きろ)」を堪能できる作品となっている。

■メジャーデビュー ミックステープEP「Live Bluesy」

2026年8月5日リリース

予約 https://erj.lnk.to/livebluesy_CD ESCL-6271〜6272

￥6,000(税別) ￥6,600(税込) 収録曲

01​.風になる

02​.KAMINARI

03​.Thinking of You

04​.YOU

05​.青い太陽

06​.Thinking of You(MURO’s KG REMIX)

07​.Thinking of You(uin Remix)

08​.YOU(Stones Taro Remix) Blu-ray

「Thinking of You Tour 2025」

01​. Thinking of You

02​. 太陽が昇るまで

03​. 祈り

04​. Roulette

05​. 温度

06​. ネイルの島

07​. feel down

08​. 青い太陽

09​. 午後の光

10​. グレーゾーン

11​. 予感

12​. Virgo

13​. 祝福

14​. 朝

15​. リズム

16​. Shakunetsu

17​. 退屈

18​. Amber

＜アンコール＞

19​. 朝

20​. 船

◾️＜Salasa Live at Billboard Live TAIPEI 2026＞ 日時｜2026年6月21日（日）

公演｜1日2公演

・1stセット｜15:00開場／16:00開演

・2ndセット｜18:00開場／19:00開演

会場｜ビルボードライブ台北（台北市信義区松寿路12号 ATT 4 FUN 7F）