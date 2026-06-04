敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献。6勝目を挙げた。打っても4打数3安打2四球と大活躍。“魔球”に翻弄された敵陣からは、降参といった様子の声が漏れていた。

大谷は初回から3イニング連続で三者凡退の好投。4回2死から、前回登板と合わせて9回2/3で初めての安打を許すも、続く4番アレナドを三ゴロに打ち取った。5回は三者凡退。6回に1死一、二塁のピンチを作るも併殺打で切り抜けた。規定投球回数には1イニング届かずも、防御率は驚異の0.74となった。

打っては、初回に内野安打を放つと、3回と4回には四球で出塁。6回の第4打席には右前打でチャンスを拡大した。7回の第5打席は三振に倒れるも、9回の第6打席に右安打を放ち、この日5出塁とした。試合後、米アリゾナ州地元紙「アリゾナ・セントラル」は「ドジャースとショウヘイ・オオタニがダイヤモンドバックスを圧倒」との見出しで記事を掲載した。

記事では、「5番・DH」で先発出場し、大谷に2打数無安打に抑えられたペービン・スミスのコメントを紹介。「スイーパーは間違いなく非常に優れており、もの凄くシャープだった」と振り返った。第1打席はスイーパー、第2打席はストレートで三振に倒れたスミスは、「あの速球が間違いなく威力を発揮するため、スイーパーに狙いを絞ることは到底できない。たとえファウルで粘っていたとしても、最終的には仕留められてしまうように感じた」と降参していた。

大谷は打者としても打率.301、OPS.941に向上させた。得意の6月に入り、投打両面で調子を上げている。



（THE ANSWER編集部）