大人可愛い主役級の存在感。おしゃれな【スナイデル】のボストンバッグが毎日の着こなしを格上げしてAmazonで販売中！
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フェミニンで実用性も抜群。注目の【スナイデル】のボストンバッグを手に取って自分らしいスタイルを楽しもう。Amazonで販売中！
ストリートフォーマルを掲げる【スナイデル】とLeSportsacの機能性が融合した特別なコラボコレクションが登場した。本作は大きなリボンをあしらった華やかなデザインが魅力。軽量で実用性にも優れ、デイリーユースからお出かけまで、幅広いシーンでコーディネートを彩る頼もしいパートナーだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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目を引く大きなリボンがコーディネートの主役として機能する。持つだけで華やかさが増し、いつもの服装にフェミニンなエッセンスをプラスできるデザインが魅力だ。
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付属のショルダーストラップは取り外しが可能だ。手提げで上品に持つのはもちろん、肩掛けで軽快に持ち運ぶなど、その日の気分や服装に合わせて使い分けられる。
軽量で扱いやすい素材を採用しており、長時間持ち歩いても負担になりにくい。デイリー使いに欠かせない軽やかさと実用性を高いレベルで両立させている。
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カラーバリエーションはトレンド感あふれる柄や定番の無地を展開している。シンプル派にも個性派にも刺さるラインナップで、自分好みのスタイルを選べる。
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