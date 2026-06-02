毎日の料理がもっと楽しく！【ティファール】ガス火対応フライパンで調理をもっと快適に Amazonで販売中！
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こびりつきにくさ長持ち！【ティファール】ガス火用フライパンで毎日の食卓を豊かに Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
このガス火専用フライパンは、28cmの使いやすいサイズで、PFOAなどの有害物質を含まない安全な設計です。こびりつきにくさが長持ちするチタン・コーティングを採用し、毎日の調理をもっと手軽にします。フランス製。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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耐久性が従来品比で2倍にアップし、より長持ちするコーティングが特徴です。毎日の料理でその性能を実感できるでしょう。
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軽さと使いやすさを両立した設計で、調理時の負担を軽減します。握りやすい取っ手と、液だれしにくい構造も魅力です。
底面が丈夫になったことで軽さを実現し、さらに使いやすさが向上しました。毎日の調理がさらに快適になる工夫が凝らされています。
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PFOA、鉛、カドミウムといった有害物質は一切不使用。安全性の高い素材で作られており、安心して毎日の調理に活用できます。
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