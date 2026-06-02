おしゃれな黒で空間を格上げ！【ドウシシャ】スチールラックで魅せる収納をAmazonで販売中！
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新発想のハンマートーン塗装！【ドウシシャ】スタイリッシュ収納ラックをAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
近年の住宅事情を考慮した奥行スリム仕様のメタルラックが登場。独特なハンマートーン塗装が、マッドながら光の加減で表情を変え、高級感あふれる空間を演出する。ネジ・クギ不要で組立ても簡単。5段仕様で収納力も抜群である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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「ノワール」シリーズは、近年の住宅事情に合わせた奥行40cmのスリム設計を採用。省スペースながら十分な収納力を確保し、生活空間にすっきりと馴染む。
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従来のメッキとは一線を画す、独特なハンマートーン塗装が最大の特徴。マッドな質感ながら、光の当たり具合によって表情が変化し、洗練された高級感を醸し出す。
組立はネジ・クギ不要で、驚くほど簡単に完了する。棚板は2.5cmピッチで細かく調整可能。耐荷重80kgの頑丈設計で、重い物も安心して収納できる。
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スチールラックの雰囲気を変えるウッドシートも別売りで展開。機能面だけでなく、インテリアに合わせてラックの表情をカスタマイズできる魅力がある。
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