解体ショーや先着100人への刺身ふるまいも！「とっとり・おかやま新橋館」でクロマグロをたっぷり味わえるフェアがスタート《5月31日開始》

鳥取県は、東京・新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」で、2026年5月31日から6月14日までの期間、「とっとり・おかやま新橋館 マグロフェア」を開催します。

境港産クロマグロを使った特別メニューが登場

鳥取県の境港市は、日本を代表するクロマグロの水揚げ地のひとつ。初夏に旬を迎える境港のクロマグロは、なめらかな舌触りや香り豊かな赤身、口いっぱいに広がる旨み、そして上品な余韻が特長です。

今回のフェアでは、そんな境港産クロマグロをふんだんに使った特別メニューを、「とっとり・おかやま新橋館」内にあるレストラン「ビストロカフェ ももてなし家」で提供します。

メニューのラインアップは以下の通りです。

・本マグロのカルパッチョ 2800円

・本マグロのミニ丼セット（サラダ・味噌汁付き） 2000円

・本マグロ重（サラダ・味噌汁付き） 3300円

・本マグロのお造り 3000円／本マグロのお造り定食 3300円

・本マグロの唐揚げ 2000円／本マグロの唐揚げ定食 2300円

仕入れ状況によって、提供内容を変更する場合があります。

初日にはマグロ解体ショー＆刺身ふるまいも

「とっとり・おかやま新橋館 マグロフェア」の初日には、一般来場者向けに「マグロ解体ショー」を境港のクロマグロの魅力を伝える解説を交えながら実施します。

解体ショー後には、先着100人限定で刺身ふるまいも予定しています。1人1回限り、なくなり次第終了します。

解体ショーは、5月31日14時から15時まで。とっとり・おかやま新橋館 2階催事スペースで開催します。

ただし、水揚げ状況によって中止する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部