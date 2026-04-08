トランプ米大統領/Kevin Lamarque/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は7日夜、停戦合意を受けて勝利を主張したイラン国家安全保障最高評議会の声明を「でっち上げ」とあざけり、声明について報じたCNNにも批判の矛先を向けた。

声明はイランが偉大な勝利を収め、10項目からなる計画を交渉の基礎として米国に受け入れさせたと主張する内容。CNNはイラン当局者から声明を入手し、複数のイラン国営メディアもこれについて報じている。

トランプ氏は「CNNワールドニュースが報じた声明とされる文書はでっち上げであり、CNNもそれを良く分かっている」と述べ、「この虚偽の声明はフェイクニュースを報じる（ナイジェリア発の）サイトに関係したものだ。当然CNNはすぐさま取り上げ、『正当な』トップニュースとして大々的に報じた」としている。

イラン国家安全保障最高評議会は国家安全保障上の利益を管理して、イスラム革命の防衛を担う主要機関。安全保障や軍、宗教といった分野の要人が名を連ねる。イスラエルによって先月暗殺された安全保障担当の高官、アリ・ラリジャニ氏が最近までトップを務めていた。ラリジャニ氏は米イスラエルとの紛争が始まって以降、イランの軍事や外交戦略を取り仕切ってきた。

トランプ氏は代わりに、イランのアラグチ外相による短めの声明に言及した。この声明では勝利は主張しておらず、今後2週間にわたってホルムズ海峡の安全な通航が行われることを確認する内容となっている。