昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が３１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、所属のトヨタ自動車について「支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と明かした。

紀平は「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」とつづり、「これまで競技生活を温かく支えていただき、本当にありがとうございました。ケガで思うように練習や試合に臨めない時期もありましたが、いつも真摯に寄り添い、変わらずサポートしていただいたことに心から感謝しています」と伝えた。

「そして、たくさんの従業員の皆さまからの温かい応援が、どんな時も大きな力になっていました。トヨタスポーツが大切にしている『チャレンジすること』『ネバーギブアップの精神』を胸に、ここまで頑張ってくることができました」と振り返り、「これからもその気持ちを大切にしながら、自分らしく競技に向き合っていきます。これまで本当にありがとうございました」と感謝した。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。