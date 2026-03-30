アジア株 総じて下落、上海株は小幅続伸 アジア株 総じて下落、上海株は小幅続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:44現在

香港ハンセン指数 24750.79（-201.09 -0.81%）

中国上海総合指数 3923.29（+9.56 +0.24%）

台湾加権指数 32518.16（-594.43 -1.80%）

韓国総合株価指数 5277.30（-161.57 -2.97%）

豪ＡＳＸ２００指数 8460.97（-55.31 -0.65%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 72244.00（-1339.22 -1.82%）



３０日のアジア株は総じて下落。中東情勢が一段と悪化するとの警戒感が広がり、アジア株は売りが広がった。売りが一巡すると、押し目買いの動きなどから下げ渋りやプラス転換した。上海株は小幅続伸。売りが一服すると、下げ渋りから上昇に転じた。台湾株は大幅続落。中東情勢の警戒感や前週末の米国株の下落などを受けて、ハイテク関連株を中心に下落した。



上海総合指数は小幅続伸。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ケーブル製造の亨通光電、鉱物生産会社の山東黄金礦業、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）が買われる一方で、保険大手の中国人寿保険、コンピューター部品メーカーの海光信息技術が売られた。



香港ハンセン指数は反落。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、不動産投資会社の長江基建集団（チョンコン・インフラストラクチャーＨＬＤＳ）が買われる一方で、繊維メーカーの申洲国際集団控股、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、金生産会社のノーザン・スターリソーシズが買われる一方で、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、医薬品メーカーのＣＳＬ、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、ソフトウェアサービスのコンピュータシェアが売られた。

外部サイト