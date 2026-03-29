青唐辛子を切ってエマダツィの仕込みをする人たち＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）

ヒマラヤの小国ブータンの料理は辛いことで知られ、唐辛子とチーズをふんだんに使った「エマダツィ」が国民食のような存在だ。首都ティンプーの標高は約2400メートルと高く、さらに上の高地でも人々が暮らす。唐辛子は厳しい生活環境でも疲れにくい体づくりに一役買っている。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

最低気温が氷点下になることもある1月下旬。ティンプー中心部にある大衆食堂の厨房で、従業員の男性2人が大ぶりの青唐辛子をはさみや包丁で切ってエマダツィの仕込みを進めていた。

現地の言葉で「エマ」は唐辛子、「ダツィ」はチーズの意味。5、6センチの長さに切った青唐辛子とチーズ、タマネギ、トマト、塩、油などを鍋に入れ、火にかける。軽くかき混ぜてチーズが溶けたら完成だ。

「簡単に作れるから独身の人の味方です」と地元ガイドのドルジ・ノルブさん（36）は笑う。「ブータンには唐辛子の入っていない料理はないと言っていいほど。2歳ごろから少しずつ唐辛子を食べさせて辛さに慣れさせ、4歳にもなれば大人と同じ量を食べます」

ご飯が付いて1人前230ヌルタム（約400円）。出来たてのエマダツィを食べてみると、チーズで辛さが抑えられているものの、次第に口の中がひりひりし始め、汗がにじんできた。

ドルジさんは「昔、野菜があまり収穫できず、おかずが少なかった頃、ご飯が進むようにと辛いものを食べるようになったそうです」と話す。

調理係のチェテン・ラモさん（30）はエマダツィが得意料理。「塩と油の量のバランスが重要」と力説する。具材は季節や地域によって多少異なり、客のリクエストに応じて生唐辛子と乾燥唐辛子を使い分けるという。

ドルジさんは「ブータンで一番親しまれている料理なので、ぜひ作ってみてほしい」とアピールした。

青唐辛子を使ったエマダツィ（手前）。左は乾燥唐辛子を使ったもの＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）

エマダツィを作るチェテン・ラモさん＝2026年1月、ブータン・ティンプー（共同）