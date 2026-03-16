アフター万博の注目のスポット！「醗酵食堂 Hasshoku」 3月13日ヒルトンプラザイーストへOPEN

2025年大阪・関西万博にて出店した、発酵食レストラン「醗酵食堂 Hasshoku」。”日本の発酵食文化を世界に”をテーマに、万博会場でも大人気のお店で、多くのお客さまが来店しました。184日間の営業を経て、アフター万博の注目のスポットとして、大阪梅田ヒルトンプラザイーストへ3月13日にオープンしています！

3月13日OPEN 醗酵食堂 Hasshoku

コンセプトは「発酵でつながる、味わい深い未来。」大阪・関西万博店舗で人気のメニューも登場！「HASSHOKU醤油糀バーガー」や「大人様カレー味噌と糀の味変セット」など特徴を引き継いだメニューもたくさん！

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大阪・関西万博店舗で人気のメニューも復刻

ドドンと大きな具材が乗った「3種の味噌のご馳走おむすび」。和の発酵文化を凝縮、鮭・鯖・ローストビーフの異なる3種類の味わいに、職人仕込みの味噌がアクセントになったおむすび。

淡路牛と淡路豚のハンバーグ定食～醤油や味噌と楽しむ至福プレート～

ランチタイムにはバラエティー豊かな5種類の定食をご用意。

「淡路牛と淡路豚のハンバーグ定食～醤油や味噌と楽しむ至福プレート～」や「本日の魚定食～干物と味噌 こだわりの豚汁～」など、醤油やお味噌などを使用した、体に優しい発酵食材を使用したメニューをいただけます。

HASSHOKU醤油糀バーガー

万博会場でも食べた「HASSHOKU醤油糀バーガー」。ボリューム満点のワンプレートになっており、淡路牛と淡路豚のパテを醤油と麹で仕上げた、発酵のコクとジューシーな肉汁が口一杯に広がります。

ディナータイムのアラカルトにも注目

ディナータイムには、アラカルトで楽しめる種類豊富なお料理もご用意、「酒盗のペペロンチーノ」や「チーズ味噌豆腐」など、お酒とも相性の良いお料理をいただけます。

見た目からもインパクトのあるメニューもたくさん

まるで鮪のお刺身のような「しばれ生ハム」や、食べ出すと止まらない！「やげん軟骨 麹パウダー」、インパクト大！「納豆のアヒージョ」など、見た目と味わいの意外性を取り入れたメニューもご用意。

日本各地のクラフト醤油はお土産にも便利

お土産やギフトにも便利！”日本各地のクラフト醤油”を販売、食卓にはかかせない、こだわりのお醤油を日本全国から集めました。手に取りやすい手軽なサイズ感なのも嬉しいですね。

万博のレガシーを引き継ぐ”木桶席”を再活用

万博店舗でも大活躍だった”木桶席”をレジカウンターとして再活用。

木桶（きおけ）の中にそのまま入っているよな感覚を味わえるデザインになっております。万博のレガシーを引き継ぎ、新しい場所で皆さまを出迎えてくれます。

万博店舗での特徴を引き継いだメニューに、普段使いから会食まで、様々なシーンにて木の温もり溢れる店内で、身体に優しい発酵メニュー＆発酵スイーツを心ゆくまでお楽しみいただけます。

醗酵食堂 Hasshoku ヒルトンプラザイースト大阪店

大阪府大阪市北区梅田1-8-16 吉本ビル地下2階

ランチ：11時30分～15時

ディナー：17時～21時30分（ラストオーダー）