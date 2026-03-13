5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』の本ポスタービジュアルと最新映像が公開された。

本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘する日々を描いた『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編。前作に続きデヴィッド・フランケルが監督を務めた。

公開された本ポスタービジュアルは、再び舞台となるトップファッション誌『ランウェイ』編集部に集う主要4人の姿を収めたもの。盛大なガラを思わせる白い階段にラグジュアリーにドレスアップした個性的な4人が集っている。圧倒的オーラで頂上に君臨する“悪魔”のような編集長・ミランダは、エッジの効いた真紅のドレスを纏い、変わらぬ絶対的なカリスマ性を誇示。その左右には、純白のパンツスーツで堂々とたたずむアンディと、黒のドレスで挑発的な視線を送るエミリーが対をなす。そして、3人の強烈な個性が交錯する階段の中央には、どっしりと構えるナイジェルの姿が配置されている。

あわせて公開された最新映像は、アンディの元へ自ら足を運んだミランダが突如、「私たちの仕事が待ってるわ」とたたき起こすシーンから始まる。『ランウェイ』存続の危機にあってもなお、変わらぬ“悪魔っぷり”を見せるミランダと、奔走するアンディ、エミリー、ナイジェルたちの姿が、カットごとに変わる華やかなファッションとともに映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）