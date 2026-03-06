日本の2025年下半期輸出額、イタリアに逆転される

経済協力開発機構（OECD）の統計によると、2025年下半期（7〜12月）のイタリアの輸出額は3760億ドルとなり、日本の3700億ドルを上回りました。これは半世紀ぶりにイタリアが半期ベースの輸出額で日本に逆転したことになり、両国の輸出構造の違いに関する議論が巻き起こっています。

北京語言大学の董一凡・副研究員はその原因について、両国の産業構造と輸出製品が明らかに異なり、外部環境の激変が日本の輸出に大きなダメージを与えたと分析しています。董氏は、「地政学的な紛争と米国の追加関税により、原材料輸入に大きく依存する日本製品のコストが高くなり、国際市場の競争力が下がった。また、日本の伝統的なハイテク製品は、他の国の産業構造高度化や技術進歩による代替製品の影響で、一部の市場を失った」と述べています。一方、日本に比べイタリアの輸出構造はより多様で、精密機器のほか、医薬、ブランド品、食品、家具、衣料品などの輸出も好調で、不安定な国際経済貿易環境の中で伝統的な輸出製品が受けた影響を効果的に相殺したとみています。「グッチ、プラダなどが代表するハイエンド消費財は、ブランドの付加価値が高い上、消費者は価格の変動に鈍感で、追加関税が高くなってもその需要は容易に置き換えられない。世界的な貿易摩擦が深刻化する環境で、むしろこうした商品は強い安定性を示している」と分析しています。

世界の貿易ランキングでは、中国が首位を維持し、次いで米国、ドイツ、オランダ 、イタリア、韓国、日本の順となっています。（提供/CGTN Japanese）