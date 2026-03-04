日本テレビ、嵐5人の特番放送予定は「確定的になにか決まっていることはありません」
【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが2026年3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。同年春に行うツアーをもって活動を終了する、嵐の番組出演予定について言及した。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
嵐の特別番組を予定しているかどうか質問が飛ぶと、同局は「何も決まっていることはありません」と説明。また、記者から「『活動終了前に音楽番組に出てほしい』とか『特番の放送を検討している』とかはありますか？」と質問が飛ぶと、同局は「出てほしいですね。でも、今確定的になにか決まっていることはありません」「交渉の過程などについてもこの場で申しあげられることはないです」と答えていた。
嵐は2025年5月6日、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」で、2026年3月13日より開催されるコンサートをもって活動を終了することを発表。大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5大ドームで開催される。ファイナルは、5月31日東京ドーム公演となる。
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
◆日本テレビ、嵐の出演予定に言及
嵐の特別番組を予定しているかどうか質問が飛ぶと、同局は「何も決まっていることはありません」と説明。また、記者から「『活動終了前に音楽番組に出てほしい』とか『特番の放送を検討している』とかはありますか？」と質問が飛ぶと、同局は「出てほしいですね。でも、今確定的になにか決まっていることはありません」「交渉の過程などについてもこの場で申しあげられることはないです」と答えていた。
◆日本テレビ、2026年4月期改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい」
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】