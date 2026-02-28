アマチュアボクシング４９戦無敗で９冠の藤木勇我（１８）＝大阪・興国高＝が２７日、都内で会見し、大橋ジムに入門してプロに転向することを発表した。４月１３日に後楽園ホールで公開プロテストを行い、６月１０日にスーパーフェザー級６回戦でデビュー予定。プロでの愛称が『ザ・キング』に決まった超高校級の逸材は「中量級は難しいが、必ず世界王者になる。憧れの井上尚弥さんのようなチャンピオンになりたい」と意気込んだ。

高校卒業と同時にプロの門をたたく１８歳について、大橋秀行会長は「日本の至宝。これ以上ない逸材。衝撃は最高峰。必ず世界王者にします」と太鼓判。主戦場はフェザー級かスーパーフェザー級を想定しており「軽量級（の偉業）は井上尚弥がやり尽くした。（世界の）中量級で当然のように勝つ日本人を見たいが、藤木しかいない」と期待を込めた。

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生野区出身。元プロボクサーだった父の影響で小学１年から競技を開始。興国高では全国大会を全て制覇し、２３年のアジアジュニア選手権、２４年世界ユース選手権で優勝するなど９冠を達成。アマチュア戦績は４９戦全勝（３３ＲＳＣ）。右ボクサーファイター。１７０センチ。