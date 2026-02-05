卒入学シーズンに悩ましいのが、「服装」。普段あまり着ない服を買うのはもったいないけれど、きちんと見える服が欲しい！ 小学生のお子さんをもつ、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、そんな悩ましいハレの日にぴったりのお手頃アイテムをGUで発見。おすすめのアイテム3つと、普段着にも着まわせるコーディネートのアイデアについて教えてもらいました。

高見え力抜群の「ウォッシャブルテーラードジャケット」

GUの「ウォッシャブルテーラードジャケット」は、シンプルなデザインのテーパードジャケット。ウエストがシェイプされたデザインで、すっきりと見えるのがポイントです。裏地もついていて4000円代には見えないしっかりとしたつくりになっています。

【写真】GUのブラウスできれいめお出かけコーデ

こちらのジャケットは洗濯機でお洗濯が可能なマシンウォッシャブル機能つき。クリーニングに出す手間もお金も省けます。

カラーバリエーションはグレー、ブラックの2色展開で、価格は4990円でした。

171cmの筆者はブラックのLサイズを着用しています。肩の位置なども丁度よくぴったりでした。

GUの定番名品「タックワイドパンツ」はフォーマルにも

次は、GUの名品「タックワイドパンツ」。腰回りのタックとセンタープレスによって、きれいなワイドシルエットのパンツです。

伸縮性があってとても履きやすく、筆者は3色持っているほどお気に入りのパンツ。後ろはゴムでラクチンだけどきれいめ見えするのもうれしいです。

カラーバリエーション、はナチュラル、ダークグレー、ブラック、ネイビーの4色展開で、価格は2990円でした。

171cmの筆者はブラックのLサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を購入しました。サイズはややゆとりのある感じで丈もしっかり長さがありますが、中にタイツを履いたりトップスをインしたりするので問題なかったです。

すっきりシンプルな「スタンドカラーブラウス」

最後は、「スタンドカラーブラウス」。ほどよい厚みのあるジョーゼット素材できれいめに使えるシンプルなブラウスです。バックファスナーつきなので前はクリーンな印象になっています。

カラーバリエーションはピンク、オフホワイト、ブラック、ベージュの4色展開で価格は2490円でした。

筆者はオフホワイトのLサイズを着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。

こちらの3アイテムを使って、卒入学式などのセレモニーコーデと普段の着まわしコーデを紹介します。

1：シンプルなハレの日コーデ

まずは、先ほど紹介した3商品でシンプルなハレの日コーデに。

ジャケットとワイドパンツはセットアップの商品ではないのですが、同じブラックなら違和感なくセットアップとして着用することができました。かなりシンプルですが、主役は子どもなのでこのくらいシンプルでもいいかなと思います。

ものたりない方はコサージュやブローチ、パールのネックレスなどアクセサリーをプラスするのもおすすめです。

2：ジャケットをジレに変えるだけで違った雰囲気に

次は、ジャケットをロングジレに変えてみました。ジレに変えるだけでがらっと雰囲気も変わります。

最近はジレで参列する方も増えているので、カジュアルめでもOKであればこんなコーデもおすすめです。

3：パンツは普段着にもぴったり

次は、パンツにオーバーサイズのニットを合わせて普段着コーデに。パンツはきれいめにもカジュアルにも使えて本当に万能です。

ただ、生地は厚手ではないので、冬は中にタイツやレギンスを履くのがおすすめです。

4：ブラウスはジャンパースカートのインナーに

次は、ブラウスをジャンパースカートに合わせてお出かけコーデにしてみました。

シンプルなブラウスなのでジャンパースカートに合わせたり、様々なコーデに使えます。

5：いつものデニムコーデにジャケットをプラス

最後は、ジャケットをデニムのカジュアルスタイルに合わせてみました。

ジャケットはきれいめなコーデだけでなく、デニムと合わせると、きれいめカジュアルなコーデになるのでおすすめです。

ハレの日のためだけに買うのはもったいないと思う方にもおすすめのGUのきれいめアイテム。普段使いもしやすくてとても便利！ ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください