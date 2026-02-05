TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が4日、放送された。「オナラとゲップ、同時に出すのは至難説」で、かもめんたる岩崎う大（47）が大活躍した。

企画は名前の通り、オナラとゲップの同時発射する。双方の音声データの波形が0・1秒以内に収まっていたら成功。2人続けての成功で企画クリアとなる。

岩崎は小学生時代にゲップを自在に出せる技を取得済み。岩崎が1発目の挑戦で同時発射に成功も後続が失敗。その後、2度繰り返した。

そして作戦変更。他のメンバーが成功させた後の2回目に岩崎が挑戦して締めくくることに。あかつが成功させた後に、満を持して岩崎が登場。この日、4度目の挑戦も難なく達成し、企画をクリアした。

X（旧ツイッター）では「う大さんまじでかっこいい 輝いて見える 今この瞬間世界でいちばん頼りになる」「一見このオナラとゲップ企画に1番似合わなそうな(？)う大さんがまさかの1番活躍してて結果残して本当に面白かった」「今回の水ダウ、あまり期待してなかったのですが、う大効果でかなり面白かった。企画内容よりも、演者の力なんだなぁと思った。う大には皆の倍のギャラをあげてほしい」などと書き込まれていた。

この企画には岩崎の他、ザ・マミィ酒井貴士、チャンス大城、レインボー・ジャンボたかお、ハイキングウォーキング鈴木Q太郎、あかつ、オダウエダ植田紫帆が参加した。

岩崎は早大政経学部を卒業。2013年には、キングオブコントで優勝している。