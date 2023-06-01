『ヤニねこ』まさかのアニメ化で7月放送！原作者も驚き PV解禁でヤニねこ役は夏吉ゆうこ
漫画『ヤニねこ』がテレビアニメ化されることが決定し、2026年7月からTOKYO MXほかにて放送されることが発表された。ヤニねこ役は夏吉ゆうこが担当し、あわせてティザービジュアル＆PVが解禁された。
【動画】ちょっと汚い…公開された『ヤニねこ』アニメ映像
ビジュアルでは自室のベランダでヤニを吸うヤニねこが描かれている。PVは原作漫画で描かれた数々のシーンがコマ画像で展開される映像から始まり、その後、タバコを潰すアニメ映像がカットインされると、ベランダでヤニを吸うヤニねこの姿や、怠惰に日々を過ごす姿が次々と続々。映像の最後には、ヤニねこの「うめぇにゃ」というボイスも聴くことができる。
PVの最後では、メインスタッフ情報も発表。バイブリーアニメーションスタジオがアニメーション制作し、監督は木村拓、脚本をあおしまたかし、キャラクターデザインを松浦力、音楽を鈴木慶一が務める。
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。
■ヤニねこ役・夏吉ゆうこコメント
Q1.本作の魅力を教えてください
重度の喫煙者の日常が、ねこちゃんに落とし込まれているのがなんだか惹きつけられますね…！結構ディープな吸う人あるあるネタが当たり前のように出てくるので読んでいて楽しいです。
Q2.キャラクターの印象を教えてください
本当に汚いのにどこかかわいいヤニねこって、不思議だなと思います。人としてのライン越えみたいな事を当然のようにやるので、最悪すぎて笑ってしまうのですが、ねこちゃんだからいいのかな…？とも思います。
■原作・にゃんにゃんファクトリーコメント
ヤングマガジンで好き勝手描いた漫画にアニメ化の打診が来たときは「え？できるの？」という心持ちで、いざ脚本やキャラデザが届くと、「え、そのまんまできるんだ...」と嬉しさとともにアニメ製作陣の覚悟を感じました。すでに頂いている作画、OPとED
の曲すべてが高クオリティで作者一同感無量です。アニメ「ヤニねこ」が公共の電波に乗ることを一視聴者として楽しみにしています。
