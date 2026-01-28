¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯①¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¡ÚÆÁÅç¡Û
½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥©ー¥«¥¹ÆÁÅç¤Ç¤Ï¡¢1·î28Æü¤«¤é¥·¥êー¥º¤Ç¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡×¡¢Âè1²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢º£²ó¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤ÇÂÐºö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤Ï¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊµÈÅÄÃÎÂå ¸õÊä¡Ê°Ý¡¦¸µ¡Ë¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤Ï46.2¡ó¡£²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼ê¼è¤ê³Û¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×¤¬Í¸ú¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°û¡¦¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯´Ö¥¼¥í¤È¤·¡¢ÅÅµ¤Âå¥¬¥¹Âå¤ÎÃÍ²¼¤²¤â¹Ô¤¤¡¢À¸³è¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë²¼¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿ÎÌÚÇîÊ¸ ¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡ÖÊª²Á¹â¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¹ÎÁ¶â¤äÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¶â¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡¢¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤Î2ÇÜ¡¢2Ãû±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢¥ê¥Ã¥¿ーÅö¤¿¤ê25.1±ß°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿©ÎÁÉÊ¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âº£¸å2Ç¯´Ö¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¡ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹â¶¶±Ê ¸õÊä¡ÊÃæ¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤ÎÀèÁ÷¤ê¤«¤é¡¢¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ÇÆÁÅç¤Î¿Í¤Ï¶ì¤·¤¤À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÃæÆ»¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤Ë¤â¸å¤í¸þ¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÁíºÛÁª¡¢¤½¤·¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤È¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ëÀ¯¼£È½ÃÇ¤òÆóÅÙ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Êµµ°æÀé½Õ ¸õÊä¡Ê»²¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤À¯ÅÞ¤Ç¤¹¡£½¸¤á¤ÆÇÛ¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ºÀÇ¡£¸ºÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Îºï¸º¤Ç¡¢45.8¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤ò35¡ó¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ç¹ñÌ±¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³¸ý½Ó°ì ¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÁáµÞ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÊäÀµÍ½»»¤Ç½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¸ºÀÇÅù¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤â¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿©ÎÁÉÊ²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÊý¤ÎµëÎÁ¤¬Êª²Á¤è¤ê¤â¤¢¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¡£±ß°ÂÀ§Àµ¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÉÍ¶¦À¸ ¸õÊä¡Ê¶¦¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤Ç¤Î1500±ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂçÉýÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë5¡ó¤Ë°ìÎ§¤Ç°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÏÃæ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶ø¤òÀµ¤»¤Ð¡¢ºâ¸»¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÊÈÓÀô²ÅÌç ¸õÊä¡Ê¹ñ¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¡¢µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï²¼¤¬¤ê¤Ä¤Å¤±¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ï¤½¤ÎÉéÃ´´¶¤¬ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÊý¤Ï²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬»ñµ¡ºà¤Î¹âÆ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤ò2¡ó¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç°ÂÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò°ìÎ§5¡ó¤Ë¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÏÇÑ»ß¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊËÌÅç°ì¿Í ¸õÊä¡ÊÌµ¡¦¿·¡Ë ¡Ë
¡Ö¸½ºß¤ÎÊª²Á¹â¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¹âÆ¤È±ß°Â¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÇ³ÎÁ¡¦ÅÅÎÏ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ãæ´üÅª¤Ë¤Ïº£¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¸«¹ç¤¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë²þ³×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ù¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¸½¾ì¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤Î»Üºö¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤Î¸õÊä¤ÎÀ¼¤¬¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£