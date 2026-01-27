¡Ö¤ªÆéÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÌ£¤·¤ß¤·¤ßÇò¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¡ª¡×¥ì¥ó¥¸¤Ç5Ê¬¤Î´ÊÃ±¤¹¤¾Æ¤
µíÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥ì¥ó¥¸¤¹¤¾Æ¤¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
µíÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥ì¥ó¥¸¤¹¤¾Æ¤¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó769kcal¡¿1¿ÍÊ¬
µíÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥ì¥ó¥¸¤¹¤¾Æ¤¤Î¥ì¥·¥Ô
µíÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥ì¥ó¥¸¤¹¤¾Æ¤¤ÎºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
ÇöÀÚ¤êµíÆù¡¡100g¡ÊÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Þ¤¿¤Ï¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¡Ë
ÇòºÚ¡¡120¡Á130g¡Ê1¡Á2Ëç¡Ë
Æ¦Éå¡¡100g
¤·¤¤¤¿¤±¡¡1¡Á2Ëç
Ä¹¥Í¥®¡¡1¡¿2ËÜ
£Á¤·¤ç¤¦Ìý¡¡Âç¤µ¤¸2
£Á¤ß¤ê¤ó¡¡Âç¤µ¤¸2
£ÁÀ¶¼ò¡¡Âç¤µ¤¸2
£Áº½Åü¡¡Âç¤µ¤¸1¡¡
À¸Íñ¡¡1¸Ä
¥ì¥ó¥¸¤ÇµíÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤Îºî¤êÊý
¡¡¡ÇòºÚ¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º¬¸µ¤ÎÇò¤¤·Ô¤ÎÉôÊ¬¤Ï2cmÄø¤ÎÉý¤ËÀÚ¤Ã¤Æ»®¤Ë¹¤²¡¢ÍÕ¤Î½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ï3¡Á4cm¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì¥«½ê¤ËÃÖ¤¯¡£¡ÊÇòºÚ¤Î·Ô¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂÑÇ®»®¤ÎÁ´ÂÎ¤ËÉß¤¡¢ÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤Ï°ì¤«½ê¤ËÀ¹¤ë¤ÈÇ®¤¬¶Ñ°ì¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È
²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¿åÊ¬¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ª»®¤ÏÂÑÇ®¤Ç¿¼¤µ¤Î¤¢¤ë¥«¥ì¡¼»®¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Æ¦Éå¤Ï3ÅùÊ¬¤Þ¤¿¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¡¢Ä¹¥Í¥®¤Ï1cmÄø¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¡¤Ë¾è¤»¤ë¡£
£¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òº®¤¼¤¿¤é¡¢ÇöÀÚ¤êµíÆù¤ò1Ëç¤º¤Ä¤¯¤°¤é¤»¤ë¡£
¤¡¡²ô¤ä½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ÈÇ®¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µíÆù¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±²ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¢¤Ë¹¤²¤Æ¾è¤»¤ë¡£
¥¡¡»Ä¤ê¤Î½Á¤òÁ´ÂÎ¤Ë²ó¤·¤«¤±¤¿¤é¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Ç5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¡ÊµíÆù¤ËÇ®¤¬Æþ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤°¤¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ10ÉÃ¤º¤Ä²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
Íñ¤òÅº¤¨¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
2¿ÍÊ¬¤ËÊ¬¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤äÌ©ÊÄÂÞ¤ËºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ì©ÊÄÂÞ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·³«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
²¼¤Ë¤ª»®¤Ê¤É¤òÉß¤¯¤È¡¢¤â¤·¤â¤Î¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Ë°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¾¯ÎÌºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤âÁá¤¯¡¢»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹