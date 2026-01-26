ABCÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬º£·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¡¡¸½Ìò¤ÎÅìÂçÂç³Ø±¡À¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬31ÆüÉÕ¤±¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¤ËÆþ³Ø¡£¼Â¤Ï¶É¥¢¥Ê¤ÈÅìÂçÀ¸¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¥¢¥Ê¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£ÂçºåÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯4·î¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿³¨²è¤Ê¤É·Ý½Ñ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·èÃÇ¡£Åö»þ¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×Áí¹ç»Ê²ñ¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê75¡Ë¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢23Ç¯9·î¤«¤éµÙ¿¦¤·9¥«·î¤ÎÎ±³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Î±³Ø´ü´Ö¤Ë¤Ï¥Á¥§¥³¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃ»´ü¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ØÌä¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éü¿¦¸å¤â³Ø¤Ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¹â¤¯¡¢ÏÓ»î¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¸«»ö¹ç³Ê¤·¤¿¡£Àì¹¶¤ÏÈþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¤Ç¡¢¶É¤Ë¤Ï¡ÖÅÚÆü¤ÏÉ¬¤º½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü2Æü´Ö¤À¤±µÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¡£ºòÇ¯4·î¤«¤é½µ2Æü¤ÏÂçºå¤«¤éÅìµþ¡¦ËÜ¶¿¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¡¢»Å»ö¤È¸¦µæ¤ÎÎ¾Î©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£Âà¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤Ï31Æü¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÈÎ©¸å¤Ï¶É¥¢¥Ê¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿Éý¹¤¤³èÆ°¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¤Î»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ÎÃÎÅª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¨²è¤ÎÏÓÁ°¤âÁêÅö¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Ç¤â¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Î³«ºÅ¤âÌÜ»Ø¤¹¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤ÏÆó²ÊÅ¸¡¦³¨²èÉô¤Ë½é±þÊç¤ÇÆþÁª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤ÏºòÇ¯4·î¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¡Ê37¡Ë¤¬ÅÔÆâÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¡¢³ØÌä¤È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÊÂ¸ºß¡£º£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£