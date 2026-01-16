¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¤Î¿·¤¿¤ÊÆÍÇË¸ý¡Ä¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ©»Ò¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦½÷¤ò·ëº§¤µ¤»¤è¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ©»Ò¥Ð¥í¥ó»á¡Ê19¡Ë¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¤¥µ¥Ù¥é²¦½÷¡Ê18¡Ë¤òÀ¯Î¬·ëº§¤µ¤»¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬¡¢³¤³°¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ÎUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢X¤ÎÍÌ¾À¯¼£É÷»É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ß¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î³ëÆ£¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö´ÊÃ±¤Ê³°¸òÅª²ò·èË¡¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥í¥ó»á¤È¥¤¥µ¥Ù¥é²¦½÷¤Îº§°ù¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
8Æü¤Î·Ç¼¨Ê¸¤Ç¡Ö¥Ð¥í¥ó»á¤È¥¤¥µ¥Ù¥é²¦½÷¤¬·ëº§¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊÆ¹ñ¤Ë·ëÇ¼ÉÊ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ð¥í¥ó»á¤ÏÉÔÆ°»ººâÈ¶¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È3¿ÍÌÜ¤ÎºÊ¥á¥é¥Ë¥¢»á¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ëö¤ÎÂ©»Ò¤À¡£¥¤¥µ¥Ù¥é²¦½÷¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯10À¤¹ñ²¦¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ê²¦°Ì·Ñ¾µ½øÎó2°Ì¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏËÌ¶Ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È»ñ¸»³ÎÊÝ¤òÍýÍ³¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊÆ¹ñ¤ËÊ»¹ç¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¼«¼£ÎÎ¤È¤¹¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÀäÂÐ¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥í¥ó»á¤È¥¤¥µ¥Ù¥é²¦½÷¤Î·ëº§¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë·Ç¼¨Ê¸¤Ë¤Ï7000·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²¦Ä«»þÂå¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¶Áè¤ò²ò·è¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼¥È¥ó²È¡Ù¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¤Ê¤é²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ë»ÄÇ°¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£