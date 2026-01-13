元人気セクシー女優の霜月るなが13日、X（旧ツイッター）を更新。複数のモデルやレースクイーンらがイベントにおいて「下半身だけアップ」で撮影されることなどに対し「盗撮」などとし、やめるよう訴えている問題について、改めて自身の思いをつづった。

この件をめぐっては、千葉・幕張メッセで開催された大型モーターショー「東京オートサロン2026」において、複数のモデルらが、来場した男性に下半身をアップで撮られたことへの怒りや不快感をSNSなどで表明したり「盗撮やめて」などと訴える事態が起きている。

霜月は13日の更新で「オートサロンとかメッセのキャンギャルに出演させて頂ける事、ほんまに車屋さんに感謝ですよ。言い方悪いかもしれないけど盗撮されたで騒ぐぐらいやったらキャンギャルしない方が良いと私は思ってしまう」と書き出した。

そして「キャンギャルいらんって言う意見もあるけど居ないと来場者は減ると思う」とし、「ちなみにオートメッセで初めてセクシーな衣装着たのは私です！2015年初めて出る時にセクシーな衣装着たらその後からそれが浸透していきました。すいません 当時の写真がコレ」と続け、当時のセクシーな衣装の、美しいボディーラインや美貌が際立つショットを掲載した。

霜月は11日の更新でもこの件に言及し「オートサロンでキャンギャルが盗撮されたみたいなん問題になってるけどローアングル以外やったら別に良くない？ 拡大されてアップで撮られてたのも仕方ないと言うか オートメッセ今年も出ますけどローアングル以外は全然撮影してくださいスタンスやけど 車に華を添える目的やけどそれでブースが盛り上がったらいいなって逆にセクシーすぎる衣装着てるよん」などと記していた。

霜月は昨年7月にセクシー女優を引退。キャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。