¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤¬11Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö¥á¥â¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÈÖÁÈ½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆÆÈ¿ÈÃË½÷6¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤ÎÆüÄø¤Ï¿ôÇ¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¸µÈà¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¤È¤ÎÇË¶É¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Æ±¾è¼Ô¤Î¡Ö¶Ó¸ñ¡×ÅÏÊÕÎ´¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÏÆÈ¿È¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ËÆ£¤¯¤ó¤È3¡¢4Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆüÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£»Ï¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ëº§¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥³¥¤¥ÄÌµÍý¤«¤â¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¡¢·ëº§¤Ã¤Æ¡ÄÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ´¤¯Íê¤ì¤Ê¤¤¡£À¸³è¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£ÉÂ±¡¤È¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¹Ô¤³¤¦¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¡È¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡É¤Ã¤Æ¡£»à¤Ì³ÎÎ¨¹â¤¤¥ä¥Ä¤È·ëº§¤»¤ó¤¯¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡ÖÁ´Éô»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬1ÈÖ¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö1ÈÖ¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¥ä¥Ä¡Ä°ì½ï¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¡¢»ä¤ÎÉô²°¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤ë¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÉ¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤«¤é¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È²¶¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥¬Á´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ï¡£¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ç¤¤¤¤¤ä¤í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾è¼Ô¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÀî°ÂÆà¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¼è¤Ã¤Æ¤¿¤é¥Õ¥é¤ì¤ë¤è¤Ê¡×¤È¥á¥â¤Ç¶¦´¶¡£ÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤â¡Ö¥¤¥ï¥¯¥é¡¢Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤è¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£