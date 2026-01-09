【ユニクロのチラシ】寒波に備える防寒ウェアが超特価！ヒートテックやアウターなど高機能アイテムがお買い得。
ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。
2026年1月9日から15日までは「防寒ウェア満載号」。インナーからアウターまで、寒波に向けて備えたい高機能ウェアが今だけの特別価格になっています。
冬のロングセラーアイテムがお得になって大集結！
●極暖ヒートテックカシミヤブレンドUネックT（期間限定価格1990円）
通常のヒートテックより約1.5倍も暖かい「極暖」から、大人気コレクションUNIQLO : Cの新作Tシャツが値下げへ。
顔周りがスッキリ見えるネックラインと程よい透け感で、1枚着としてもレイヤードアイテムとしても使えます。
●パフテックパーカ（期間限定価格6990円）
軽量かつ暖かく、手洗いOK、耐久撥水なども備えた、人気の高機能アウター。保温性の高さや雨や風が侵入しにくい点も魅力で、寒波に備えて持っておきたい一着です。
トレンド感のあるくすみ系のカラー展開で、全6種類から選べます。
●ミニケーブルクルーネックセーター（期間限定価格2990円）
上品なミニケーブル編みが大人の可愛さを演出するセーターが待望の特別価格に。軽量で動きやすく、肌触りもやわらかで、着心地バツグン。
カジュアルなジーンズやクリーンなワイドパンツなど、幅広いテイストのボトムスと相性が良いので、デイリーに活躍します。
さらに、「極暖ヒートテックコットンインナー」は1990円、「メリノクルーネックカーディガン」は2990円、「ソフトニットフリースクルーネックT」は1290円など、心地よい肌触りを特徴とするアイテムも特別価格に。防寒コーデだけではなく、ちょっと先の春コーデに取り入れたいアイテムもお得にゲットできるチャンスです。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）