◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」往路の出場選手が発表され、3年連続9度目の優勝を狙う青学大は当日のエントリー変更で、補欠登録していたエースの黒田朝日（4年）を5区に起用した。青学大は過去往路を制した年は100％の確率で総合優勝しているが、絶対エースを5区に置く大胆な采配。ネットでも驚きの声が上がった。

黒田は2年時にエース区間の2区で区間賞を獲得。3年時の前回も2区を走り、区間3位ながら総合2連覇に貢献した。昨年2月の大阪マラソンでは日本学生記録の2時間6分5秒をマーク。最高学年となった今季は10月の出雲駅伝6区、11月の全日本大学駅伝7区でいずれも区間賞に輝いていた。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

黒田の5区起用にネットは「黒田さんの5区！！どんな走りか想像が全くつかないな」「5区楽しみすぎる」「2区と予想していただけにびっくりした」「黒田5区が発表されて、各大学の指揮官や早稲田の工藤は何を思うのか…」などの驚きの声であふれていた。